Нещодавно 40-річна актриса Ольга Куриленко, відома роллю в фільмі про Джеймса Бонда, зізналася, що заразилася коронавірусом. Зірка родом із Запорізької області, але вже давно живе за кордоном

Як передає Politekа.net, Куриленко розповіла подробиці свого стану в мікроблозі в Instagram. Виявляється, актриса вже тиждень перебуває в самоізоляції вдома в Лондоні з високою температурою - при цьому госпіталізувати в лікарню її відмовилися. Ольга пояснила, чому, і подякувала за підтримку в цей важкий період.

"Спасибі всім за підтримку і за теплі слова!!! Ось відповіді на деякі з ваших питань: Чому я не в лікарні? Тому, що лікарні переповнені і забирають тільки людей які борються з життям. Мені сказали що якщо стане гірше дзвонить знову в швидку. Де мені зробили тест? У лікарні, куди мене привезла швидка з температурою вище 39. Як зробили тест? Беруть мазок в горлі", - поділилася Куриленко.

Також актриса задумалася про те, як і де могла підхопити COVID-19, адже за кордон вона останнім часом не виїжджала. На її думку, зараження могло статися де завгодно - навіть під час дотику до дверної ручки в таксі.

"Неможливо знати, так як це може бути де завгодно! Він на поверхнях. Я могла відкрити двері таксі і зловити його із дверної ручки. Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона зменшилася 🙏", - додала актриса.

Шанувальники сильно переживають за Ольгу і залишають їй теплі коментарі в підтримку.

"Крихітко, якнайшвидшого одужання 🙏❤️😷😘"

"Оль, не хворій"

"Здоров'я вам! Все буде добре, ви сильна і крута!"

"значить у тебе протікає в легкій формі, без ускладнень,як простий грип і у тебе хороший імунітет,тільки не пий алкоголю і не кури і все пройде само"

"Одужуйте!!! Не хворійте!!! Вас люблять"

Зазначимо, у Великобританії станом на 17 березня зросла кількість жертв коронавіруса: позначка досягла 71 людини (померлим від 45 до 93 років).

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