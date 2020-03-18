Недавно 40-летняя актриса Ольга Куриленко, известная ролью в фильме о Джеймсе Бонде, призналась, что заразилась коронавирусом. Звезда родом из Запорожской области, но уже давно живет за границей

Как передает Politekа.net, Куриленко рассказала подробности своего состояния в микроблоге в Инстаграм. Оказывается, актриса уже неделю находится в самоизоляции дома в Лондоне с высокой температурой - при этом госпитализировать в больницу ее отказались. Ольга объяснила, почему, и поблагодарила за поддержку в этот трудный период.

"Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов: Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую. Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле", - поделилась Куриленко.

Также актриса задумалась о том, как и где могла подхватить COVID-19, ведь за границу она в последнее время не выезжала. По ее мнению, заражение могло произойти, где угодно - даже во время касания дверной ручки в такси.

"Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась 🙏", - добавила актриса.

Поклонники сильно переживают за Ольгу и оставляют ей теплые комментарии в поддержку.

"Малышка скорейшего выздоровления 🙏❤️😷😘"

"Оль, не болей"

"Здоровья вам! Все будет хорошо, вы сильная и крутая!"

"значит у тебя протекает в лёгкой форме без осложнений,как простой грипп и у тебя хороший иммунитет,только не пей алкоголя и не кури и всё пройдёт само"

"Одужуйте!!! Не хворійте!!! Вас люблять"

Отметим, в Великобритании по состоянию на 17 марта выросло количество жертв коронавируса: отметка достигла 71 человека (умершим от 45 до 93 лет).

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.