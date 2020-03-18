Верховна Рада може запровадити режим надзвичайного стану в Україні, якщо буде ускладнюватися ситуація з коронавірусом COVID-19

Про це заявили відразу декілька народних депутатів.

Так, на цьому тижні Верховна Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання для того, щоб проголосувати введення надзвичайного стану в Україні, повідомив в ефірі телеканалу Прямий народний депутат із групи " За майбутнє Дмитро Лубинець.

"За надзвичайний стан я проголосую, коли я буду бачити цей прогрес хворих і, відповідно, буду розуміти, що потрібно припиняти сполучення між областями, якщо де-то наростає епідситуація. Тому я тут підтримую", - додав представник Слуги народу В'ячеслав Рубльов.

Нагадаємо, в Україні оголошено режим надзвичайної ситуації у двох областях, де були зафіксовані лабораторно підтверджені випадки коронавіруса. Мова йде про Чернівецькій та Житомирській областях.

нагадаємо, 17 березня в Україні вдвічі збільшилася кількість інфікованих коронавірусом. За день підтверджено 7 нових випадків COVID-19. Один з них - у Київській області. Тест показав позитивний результат у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.

Ще 6 випадків - у Чернівецькій області. Там інфікування коронавірусом підтвердили у людей віком 31, 18 і 10 років, а також у двох малишей віком рік і десять місяців і 6 місяців. Шостий випадок став летальним - 33-річна жінка померла. Всі інфіковані входили в контакт з тими, у кого підтвердили коронавірус.

Таким чином, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

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