Верховная Рада может ввести режим чрезвычайного положения в Украине, если будет осложняться ситуация с коронавирусом COVID-19

Об этом заявили сразу несколько народных депутатов.

Так, на этой неделе Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание для того, чтобы проголосовать введение чрезвычайного положения в Украине, сообщил в эфире телеканала Прямой народный депутат из группы За будущее Дмитрий Лубинец.

"За чрезвычайное положение я проголосую, когда я буду видеть этот прогресс больных и, соответственно, буду понимать, что нужно прекращать сообщение между областями, если где-то нарастает эпидситуация. Поэтому я здесь поддерживаю", - добавил представитель Слуги народа Вячеслав Рублев.

Напомним, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса. Речь идет о Черновицкой и Житомирской областях.

Отметим, 17 марта в Украине вдвое увеличилось количество инфицированных коронавирусом. За день подтверждено 7 новых случаев COVID-19. Один из них - в Киевской области. Тест показал положительный результат у 44-летнего мужчины, который был за границей.

Еще 6 случаев - в Черновицкой области. Там инфицирование коронавирусом подтвердили у людей возрастом 31, 18 и 10 лет, а также у двоих малишей возрастом год и десять месяцев и 6 месяцев. Шестой случай стал летальным - 33-летняя женщина умерла. Все заразившиеся входили в контакт с теми, у кого подтвердили коронавирус.

Таким образом, на данный момент в Украине подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два из которых стали летальными.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.