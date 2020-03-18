На окупованих територіях Донбасу навмисно приховують статистику по хворим на коронавірус

Про це повідомляє телеграм-канал «Вільнодумець» з посиланням на джерела в мерії Донецька.

Як відомо, в Росії реальні масштаби заражених коронавірусом і померлих від нього не озвучують. У «ДНР» на цю тему і поготів брешуть.

««Глава» «МОЗ ДНР» Долгошапко Ольга повідомила, що немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом. Але під спостереженням знаходяться дві пацієнтки: одна прибула з КНР, яка раніше була госпіталізована в Горлівці, інша з Мілана, вона перебуває на домашньому карантині», – пише автор. При цьому «чиновниця» запевняє, що стан обох задовільний.

Але є й інша інформація, більш реалістична. Раніше в ЗМІ повідомлялося про шістьох хворих у Горлівці, зараз ця цифра нібито зросла до восьми. У самому Донецьку в інфекційних відділеннях, виділених для хворих на коронавірус, вже перебувають понад 20 осіб. Називається цифра від 24 до 26.

«Хворих з ознаками короновіруса в Донецьку розміщають у трьох інфекційних відділеннях центральних лікарень Куйбишевського, Калінінського та Пролетарського районів. Туди ж привозять з малих міст та сіл окупованих територій», – йдеться у повідомленні.

Анонімні джерела в донецькій міськраді стверджують: інформація про реальну кількість хворих на короновірус в «ДНР» приховується, а про смертельні випадки і зовсім не повідомляють. Якщо люди дізнаються правду, то почнеться паніка і масовий виїзди. Поки паніки немає, але жителі налякані і готові бігти куди завгодно, розуміючи, що ніхто їх у «республіці» лікувати не буде.

Однак і бігти їм, за великим рахунком, нікуди. Виїзд в Росію з «ДНР» закрили з 15 березня за розпорядженням Росепіднагляду:

«Як кажуть, «хоч і брати, й один народ, і паспорти видають російські, і жити без Донбасу Росія не може, і скріпи там, і земля «російська», а як лікувати? «Нічого з свинячим рилом в колашний ряд!» Ну типу, не до вас або йдіть ... куди подалі».

Пройшли в «ДНР» чутки і про те, що Україна також закрила в'їзд на непідконтрольну бойовикам територію.

«Донеччани кажуть, що тепер «будемо вмирати в мишоловці». У цій ситуації я б їм порадив дістати їх плакати березня-квітня 2014 року, якими вони закликали: «Путін, прийди», «Путін – допоможи!» От і прикладайте до хворого місця, може, допоможе. Я б порадив – до голови», – підсумував свою публікацію автор.

Раніше ми писали, що на окупованих територіях триває масова паспортизація, і новоспечені «росіяни» разом з громадянством отримують ще один «бонус», до якого ні вони, ні тим більше, їхні родичі, повірили в райське життя в Росії, були, м'яко кажучи , не готові.

Йдеться про призов в армію РФ. Заклик уродженців Донбасу в російську армію підтвердили в оборонному відомстві країни-агресора.

Зараз в ОРДЛО всі, хто досяг 18-річного віку, мають «паспорти республік» і понад 80% з них - паспорти громадян РФ. Тому призов став масовим. І його не приховати.

Нагадаємо, Міноборони повідомило тривожну звістку з Донбасу.

Як повідомляла Politeka, росіянин у ватнику налякав коронавірус.

Також Politeka писала, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.