33-річна мешканка Чернівецької області стала другою жертвою коронавіруса в країні

Смерть жінки настала ввечері в понеділок, 16 березня. У неї залишилося двоє дітей. Родичі звинувачують лікарів у халатності і впевнені, що заражену коронавірусом можна було врятувати.

Мати загиблої Людмила Пацалюк вирішила оприлюднити подробиці трагедії, направивши емоційний лист місцевим ЗМІ. Жінка вважає, що дочка померла з вини медиків, які ігнорували її важкий стан, через що вона самостійно лікувалася антибіотиками.

Пацалюк детально описала події кількох днів. За її словами, Тетяні (загиблій) стало погано 7 березня, у неї підвищилася температура. Дівчина думала, що це звичайне ГРВІ. Через два дні ситуація не змінилася і вона викликала лікаря додому, який прописав антибіотики, проте ставало тільки гірше. 13 березня дівчина з родичами самостійно вирушила в обласну лікарню, де на них накричали, що, мовляв, прийшли без направлення. Все ж пацієнтку послухали і зробили рентгент - як підсумок, хрипів немає, і знімок - хороший, тому Тетяну відправили додому.

На наступний день, 14 березня, стан дівчини сильно погіршився, їй викликали швидку. Тетяну направили в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус.

"Підключили систему. Пізніше у неї почався судомний напад – через не вчасно надану медичну допомогу та інтоксикацію організму. Вона втратила свідомість у понеділок близько 17.00 вечора. Кнопки виклику в боксах не працюють і невідомо, скільки вона там лежала, поки її знайшли. Реанімаційні заходи результату вже не дали – о 19.20 Тетяни не стало…", - йдеться в листі.

Також мати загиблої повідомила, що у дочки була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку. У жовтні 2016 року дівчину успішно прооперували в Києві, і останнім часом вона відчувала себе нормально.

Саме останнє, за інформацією департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА, стало обтяжливим моментом у лікуванні Тетяни - нібито існуючі проблеми зі здоров'ям стали причиною смерті, а не халатність лікарів.

Раніше ми повідомляли, першою жертвою коронавіруса в Україні стала пенсіонерка з Житомирської області. 70-річна жінка померла 13 березня, лікарі п'ять разів намагалися реанімувати пацієнтку, але марно.

Зазначимо, станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків зараження COVID-19. Зокрема, серед захворілих 10-річна дитина, а також малюки віком 1 рік 10 місяців і 6 місяців.

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