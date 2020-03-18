33-летняя жительница Черновицкой области стала второй жертвой коронавируса в стране

Смерть женщины наступила вечером в понедельник, 16 марта. У нее осталось двое детей. Родственники обвиняют врачей в халатности и уверены, что зараженную коронавирусом можно было спасти.

Мать погибшей Людмила Пацалюк решила предать огласке подробности трагедии, направив эмоциональное письмо в местные СМИ. Женщина полагает, что дочь умерла по вине медиков, которые игнорировали ее тяжелое состояние, из-за чего она самостоятельно лечилась антибиотиками.

Пацалюк подробно описала события нескольких дней. По ее словам, Татьяне (погибшей) стало плохо 7 марта, у нее повысилась температура. Девушка думала, что это обычное ОРВИ. Через два дня ситуация не изменилась и она вызвала врача на дом, который прописал антибиотики, однако становилось только хуже. 13 марта девушка с родственниками самостоятельно отправилась в областную больницу, где на них накричали, что, мол, пришли без направления. Все же пациентку послушали и сделали рентгент - как итог, хрипов нет, и снимок - хороший, поэтому Татьяну отправили домой.

На следующий день, 14 марта, состояние девушки сильно усугубилось, ей вызвали скорую. Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

"Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за не вовремя оказанной медицинской помощи и интоксикации организма. Она потеряла сознание в понедельник около 17.00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и неизвестно, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали – в 19.20 Татьяны не стало…", - говорится в письме.

Также мать погибшей сообщила, что у дочери была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга. В октябре 2016 года девушку успешно прооперировали в Киеве, и в последнее время она чувствовала себя нормально.

Именно последнее, по информации департамента здравоохранения Черновицкой ОГА, стало отягчающим моментом в лечении Татьяна - якобы существующие проблемы со здоровьем стали причиной смерти, а не халатность врачей.

Ранее мы сообщали, первой жертвой коронавируса в Украине стала пенсионерка из Житомирской области. 70-летняя женщина умерла 13 марта, врачи пять раз пытались реанимировать пациентку, но тщетно.

Отметим, по состоянию на утро 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. В частности, среди заболевших 10-летний ребенок, а также малыши возрастом 1 год 10 месяцев и 6 месяцев.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

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