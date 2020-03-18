Пандемія коронавіруса і масова ізоляція країн змусять українських політичних небожителів відчути результати власної бездіяльності під час перебування при владі

Політики, бізнесмени та чиновники, котрі багато років розповідали, як вони «дбали про українську медицину», тепер на своїй шкурі, завдяки коронавірусу, відчують, як це – лікуватися вдома.

Таку думку у своєму блозі висловив екс-нардеп Борислав Береза, передає Politeka.

Він зазначив, що раніше, коли хворіли родичі когось із цих людей, то вони летіли в кращі клініки Австрії, Німеччини, Ізраїлю або США. Однак тепер через карантин країни закрили свої кордони, і поїхати на лікування вже не вийде. Доведеться звертатися в українські лікарні, і тут їх чекають проблеми.

І справа не в лікарях, оскільки є хороші. І клініки є відмінні, але їх «жахливо мало». Якщо ж говорити про звичайні лікарні, то умови в них і рівень обладнання не йдуть ні в яке порівняння з тими, до яких звикли українські товстосуми від бізнесу і політики. Проте в період епідемії всі принади рівня вітчизняної медицини вони мають шанс відчути по-повній.

«Тепер будуть пожинати те, що посіяли. І бабло їх не врятує. Адже воно не лікує, якщо немає обладнання, ліків та профільного лікаря. Що будуть робити колишні міністри охорони здоров'я якщо з'ясується, що лікувати їх нікому, а лікарі поїхали? Чи будуть лікувати ті, хто просто купив собі дипломи у цих самих міністрів чи держчиновників. А це вже реалії нашого часу», – вважає блогер.

Береза зазначив, що і він, і його сім'я завжди лікувалися в Україні. За кордоном він лише кілька разів звертався в швидку. Крім цього, автор багато спілкується з працівниками сфери охорони здоров'я і прекрасно розуміє, як вітчизняна медицина «готова» до кризи.

«Я не радію ситуації, а просто черговий раз переконався, що приказка «що посієш, те й пожнеш» абсолютно вірна. Тепер багато хто пожинатимуть. І не факт, що вони отримають позитивний підсумок. Це не тільки карма. Це наслідки їх дій. Вірніше їх бездіяльності, імітації, корупції та багато іншого», – пише він.

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