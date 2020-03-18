Пандемия коронавируса и массовая изоляция стран заставят украинских политических небожителей ощутить результаты собственного бездействия во время пребывания у власти

Политики, бизнесмены и госчиновники, которые много лет рассказывали, как они «заботились об украинской медицине», теперь на своей шкуре, благодаря коронавирусу, почувствуют, каково это – лечиться дома.

Такое мнение в своем блоге выразил экс-нардеп Борислав Береза, передает Politeka.

Он отметил, что раньше, когда заболевали родственники кого-то из этих людей, то они летели в лучшие клиники Австрии, Германии, Израиля или США. Однако теперь из-за карантина страны закрыли свои границы, и поехать на лечение уже не получится. Придется обращаться в украинские больницы, и тут их ждут проблемы.

И беда ведь не во врачах, поскольку есть хорошие. И клиники есть отличные, но их «чудовищно мало». Если же говорить об обычных больницах, то условия в них и уровень оборудования не идут ни в какое сравнение с теми, к которым привыкли украинские толстосумы от бизнеса и политики. Однако в период эпидемии все прелести уровня отечественной медицины они имеют шанс ощутить по-полной.

«Теперь будут пожинать то, что посеяли. И бабло их не спасет. Ведь оно не лечит, если нет оборудования, лекарств и профильного врача. Что будут делать бывшие министры здравоохранения если выяснится, что лечить их некому, а врачи уехали? Или будут лечить те, кто просто купил себе дипломы у этих самых министров или госчиновников. А это уже реалии нашего времени», – рассуждает блогер.

Береза отметил, что и он, и его семья всегда лечились в Украине. За границей он лишь пару раз обращался в скорую. Помимо этого, автор много общается с работниками сферы здравоохранения и прекрасно понимает, как отечественная медицина «готова» к подобному кризису.

«Я не радуюсь ситуации, а просто очередной раз убедился, что поговорка «что посеешь, то и пожнешь» абсолютно верна. Теперь многие будут пожинать. И не факт, что они получат позитивный итог. Это не только карма. Это последствия их действий. Вернее их бездействия, имитации, коррупции и многого другого», – пишет он.

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