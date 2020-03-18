В Україні на час дії карантину призупинили заходи з призову громадян на строкову військову службу

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗС України в Facebook.

«За розпорядженням Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирского військовими комісаріатами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину припинені заходи щодо призову громадян на строкову військову службу, пов'язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, — до окремого розпорядження», — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що військові комісаріати та територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть продовжувати роботу по військово-облікових документів і організувати протиепідемічні заходи.

Головам призовних комісій також рекомендується організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.

Раніше повідомлялося, що призов на строкову службу почнеться з 1 квітня і триватиме до 30 червня (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку вниз). Він стосується хлопців у віці від 20 років, крім тих, у кого є повне звільнення від проходження військової служби. При цьому у військкомати повинні з'явитися всі, зокрема і для того, щоб підтвердити наявність звільнення.

«18 - і 19-річних юнаків брати на службу тільки з письмової згоди. Підполковник підкреслює, що строковиків не будуть залучати до виконання завдань в районні проведення операції Об'єднаних сил, навіть у разі мобілізації», - йшлося у публікації на сторінці Сухопутних військ ЗС України в Facebook.

Призовники без вищої освіти будуть служити півтора року, а для випускників вузів термін служби складе рік.

Нагадаємо, в Україні на три тижні (до 3 квітня) з-за загрози поширення коронавіруса введено карантин.

Ограничитительные заходи передбачають наступне:

всі навчальні заклади закривають на карантин;

заборонені масові заходи за участю великої кількості людей;

закрито авіасполучення з деякими країнами;

закрита велика частина КПП, 219 залишиться 49.

Крім того, у Чернівецькій, Житомирській і Київській областях запроваджено режим НС.

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