За три місяці Україна не змогла достатньо ефективно підготуватися до карантину і надзвичайного стану у зв'язку зі спалахом COVID-19

Про це повідомив український журналіст Андрій Пальчевський на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

За словами Пальчевського, під час огляду міжнародної преси, він звернув увагу, що американські ЗМІ пишуть, що "ситуація з коронавірусом важче, ніж Друга світова війна, Велика депресія і 11 вересня разом узяті". У цей час у нашій країні, на думку експерта, не настільки серйозно поставилися до пандемії та її можливих жахливих наслідків.

"У мене питання до нашої влади: чому за три місяці, коли почалася ця епідемія, не було налагоджено ні виробництва масок, ні апаратів вентиляції легенів? А саме ці апарати викликають найбільшу тривогу і у мене, і у всіх інших, хто в темі, бо у важкому випадку, саме вони врятують ваше життя... Я вже не кажу про те, що ось ця тактика: давайте мовчати, не будемо робити аналізи, немає аналізів - немає хвороби, призвела до того, що на вулицях не ведеться роз'яснювальна робота, ніде немає правильних плакатів... Я звертаюся до молодих людей, в першу чергу, "хлопці та дівчата, ви залишитеся живі, але мама і тато, бабуся і дідусь, якщо ви принесете заразу додому, вирушать до праотців". Де виробництво окулярів, протичумних костюмів? У чому будуть працювати доктора? Зараз, якщо перші з них почнуть панікувати, а вони почнуть, при незахищеному контакті-то..."

Пальчевський жорстко розніс нардепа Михайла Радуцького (президента клініки "Борис"), причетного до масового вивезення з України захисних масок.

"Лінія Радуцького ("смотрящего" по медицині) - я вважаю злочинна поведінка нашої верхівки, особиста відповідальність президента... з цим все зрозуміло, розберемося, але нам же треба дожити. Англійці радять літнім людям не виходити з будинків 12 тижнів, австралійці доповідають про те, що зметені всі полки... що важко було за три місяці підготуватися? Зате підготувалися до голосування землі... вчора, слава богу, питання було знято, а то ще б і земельку продали", - підсумував журналіст.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський звернувся до українців, заявивши, що справжню картину з зараженими коронавірусом в нашій країні замовчували.

Також журналіст розкрив, що, враховуючи фатальні наслідки неготовності до епідемії, влада провела зустріч з "олігархічними боярами" і найближчим часом в українських аптеках з'являться засоби захисту, а в лікарнях - апарати ШВЛ.

Нагадаємо, українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав змінити Конституцію, з'явилося звернення до Зеленському.

Також Politeka писала, що Пальчевський переміг всіх ненависників свята 8 березня.