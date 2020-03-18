За три месяца Украина не смогла достаточно эффективно подготовиться к карантину и чрезвычайному положению в связи со вспышкой COVID-19

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Пальчевский на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам Пальчевского, во время обзора международной прессы, он обратил внимание, что американские СМИ пишут, что "ситуация с коронавирусом тяжелее, чем Вторая мировая война, Великая депрессия и 11 сентября вместе взятые". В это время в нашей стране, по мнению эксперта, не настолько серьезно отнеслись к пандемии и ее возможным ужасным последствиям.

"У меня вопрос к нашим властям: почему за три месяца, когда началась эта эпидемия, не было налажено ни производства масок, ни аппаратов вентиляции легких? А именно эти аппараты вызывают наибольшую тревогу и у меня, и у всех остальных, кто в теме, потому что в тяжелом случае, именно они спасут вашу жизнь... Я уже не говорю о том, что вот эта тактика: давайте молчать, не будем делать анализы, нет анализов - нет болезни, привела к тому, что на улицах не ведется разъяснительная работа, нигде нет правильных плакатов... Я обращаюсь к молодым людям, в первую очередь, "ребята, вы останетесь живы, но мама и папа, бабушка и дедушка, если вы принесете заразу домой, отправятся к праотцам". Где производство очков, противочумных костюмов? В чем будут работать доктора? Сейчас, если первые из них начнут паниковать, а они начнут, при незащищенном контакте-то..."

Пальчевский жестко разнес нардепа Михаила Радуцкого (президента клиники "Борис"), причастного к массовому вывозу из Укарины защитных масок.

"Линия Радуцкого (смотрящего по медицине) - я считаю преступное поведение нашей верхушки, личная ответственность президента... с этим все понятно, разберемся, но нам же надо дожить. Англичане советуют пожилым людям не выходить из дома 12 недель, австралийцы докладывают о том, что сметены все полки... что трудно было за три месяца подготовиться? Зато подготовились к голосованию земли... вчера, слава богу, вопрос был снят, а так еще бы и земельку продали", - подытожил журналист.

Ранее мы сообщали, Пальчевский обратился к украинцам, заявив, что истинную картину с зараженными коронавирусом в нашей стране замалчивали.

Также журналист раскрыл, что, учитывая фатальные последствия неготовности к эпидемии, власть провела встречу с "олигархическими боярами" и в ближайшее время в украинских аптеках появятся средства защиты, а в больницах - аппараты ИВЛ.

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.