В інфекційній лікарні Івано-Франківська померла 56-річна жінка, наявність у неї коронавируса ще перевіряють

Про це повідомило видання galka.if з посиланням на працівників медустанови. Там розповіли, що жінка потрапила в лікарню після трьох днів хвороби за направленням терапевта.

З кожним днем її стан погіршувався, тож врятувати життя хворої не вдалося. Лабораторно у неї вже підтверджено грип типу А. Її аналізи відправили в Київ для перевірки на коронавірус – результати дослідження 18 березня.

У виданні зазначили, що жінка працювала в Івано-Франківську, за межі країни в останні тижні не виїжджала, тому в медустанові сумніваються, що в неї крім грипу виявлять коронавірус.

Відзначимо, зараз в Києві перевіряють три підозри на коронавірус у жителів Івано-Франківської області.

Раніше ми повідомляли, першою жертвою коронавіруса в Україні стала пенсіонерка з Житомирської області. 70-річна жінка померла 13 березня, лікарі п'ять разів намагалися реанімувати пацієнтку, але марно.

Другий жертвою коронавіруса в країні стала 33-річна мешканка Чернівецької області.

Смерть жінки настала ввечері в понеділок, 16 березня. У неї залишилося двоє дітей. Родичі звинувачують лікарів у халатності і впевнені, що заражену коронавірусом можна було врятувати.

Мати загиблої Людмила Пацалюк вирішила оприлюднити подробиці трагедії, направивши емоційний лист на місцеві ЗМІ. Жінка вважає, що дочка померла з вини медиків, які ігнорували її важкий стан, з-за чого вона самостійно лікувалася антибіотиками.

Зазначимо, станом на ранок 18 березня в країні зафіксовано 14 випадків зараження COVID-19. Зокрема, серед захворілих 10-річна дитина, а також малюки віком 1 рік 10 місяців і 6 місяців.

В Чернівецькій, Житомирській і Київській областях запроваджено режим НС через коронавіруса.

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