В инфекционной больнице Ивано-Франковская умерла 56-летняя женщина, наличие у нее коронавируса еще проверяют
Об этом сообщило издание galka.if со ссылкой на работников медучреждения. Там рассказали, что погибшая попала в больницу после трех дней болезни по направлению терапевта.
С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому спасти жизнь больной не удалось. Лабораторно у нее уже подтвержден грипп типа А. Ее анализы отправили в Киев для проверки на коронавирус – результаты исследования будут 18 марта.
В издании отметили, что женщина работала в Ивано-Франковске, за пределы страны в последние недели не выезжала, поэтому в медучреждении сомневаются, что у нее кроме гриппа обнаружат коронавирус.
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Отметим, сейчас в Киеве проверяют три подозрения на коронавирус у жителей Ивано-Франковской области.
Ранее мы сообщали, первой жертвой коронавируса в Украине стала пенсионерка из Житомирской области. 70-летняя женщина умерла 13 марта, врачи пять раз пытались реанимировать пациентку, но тщетно.
Второй жертвой коронавируса в стране стала 33-летняя жительница Черновицкой области.
Смерть женщины наступила вечером в понедельник, 16 марта. У нее осталось двое детей. Родственники обвиняют врачей в халатности и уверены, что зараженную коронавирусом можно было спасти.
Мать погибшей Людмила Пацалюк решила предать огласке подробности трагедии, направив эмоциональное письмо в местные СМИ. Женщина полагает, что дочь умерла по вине медиков, которые игнорировали ее тяжелое состояние, из-за чего она самостоятельно лечилась антибиотиками.
Отметим, по состоянию на утро 18 марта в стране зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. В частности, среди заболевших 10-летний ребенок, а также малыши возрастом 1 год 10 месяцев и 6 месяцев.
В Черновицкой, Житомирской и Киевской областях введен режим ЧС из-за коронавируса.
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