У 80% люди з коронавірусом не звертаються за допомогою медиків

Українців, заражених коронавірусом COVID-19 у нас в країні може бути набагато більше, ніж повідомляється офіційно

Таку думку висловив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, передає КП в Україні.

За його словами, точну цифру носіїв вірусу в Україні назвати не можливо, так як у 80% коронавірус протікає в легкій формі, і люди не звертаються за допомогою медиків.

"Більше того, я всім рекомендую, якщо з'явилися соплі, легкий кашель, це не означає, що вам потрібно терміново і відразу бігти в медичний заклад. Отримати додаткову інфекцію ризик набагато більше, ніж на вулиці і в магазині", – розповів експерт.

Він додав, що люди постійно хворіють коронавирусами, тому не варто піддаватися паніці. Також епідеміолог нагадав, що в Україні продовжується зростання захворюваності на грип, ГРВІ та кір.

"Люди постійно хворіють коронавирусами, це група повітряно-крапельних інфекцій, як грип. Просто сьогодні це така хайповая тема, і всі про це тільки й говорять. А у нас до цих пір продовжується зростання захворюваності на кір, ГРВІ, в тому числі грип, і зараз саме той сезон. Ми відзначаємо, що як раз йде велика кількість звернень з ГРЗ, але це не означає, що це коронавірус", - сказав він.

Епідеміолог прогнозує, що, пандемія коронавіруса може закінчитися вже у квітні 2020 року.

"Я очікую, що до кінця квітня ми вже практично забудемо про це коронавирусе", - зазначив він.

Як повідомлялося, 17 березня Центр громадського здоров'я України (ЦОЗ) повідомив, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19 (10 в Чернівецькій області, по одній – у Житомирській і Київській областях і два – у Києві), з них два летальних (по одному в Чернівецький і Житомирській областях).

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