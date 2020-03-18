Через карантин в Україні ввели нові правила виплати пенсій, зарплат і грошової допомоги. Дізнайтеся, хто отримає більше грошей під час епідемії коронавірусу.

Кому підвищать пенсії

Президент України Володимир Зеленський оголосив у недавньому відеозверненні, що під час карантину українським пенсіонерам додадуть 1 тисячу гривень. Але доплати отримають не всі, а лише ті, у кого пенсія менше п'яти тисяч гривень. У народі збільшення вже отримало ласкаву назву: “вовина тисяча”.

Поки незрозуміло, чи буде акція одноразовою або гроші виплатять літнім українцям за кожен місяць, поки триває карантин. Як повідомив Кабмін, у зв'язку з коронавірусом обмеження будуть діяти мінімум два тижні – до 3 квітня. Але якщо ситуація з COVID-19 не покращиться – заходи можуть продовжити.

За підрахунками Пенсійного фонду, на початку 2020 року в Україні налічується близько 11,3 мільйона пенсіонерів. Їм щомісячно виплачують у середньому по 3083 гривні. У Мінсоцполітики інша статистика. За даними відомства, менше чотирьох тисяч гривень отримують близько 83% пенсіонерів.

Таким чином, “вовину тисячу” повинні виплатити приблизно 10 мільйонам українців. Це обійдеться державі в 10 мільярдів гривень щомісяця.

Прес-служба наводить на офіційному сайті заяву заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, яке він озвучив 16 березня. За словами чиновника, карантин ніяк не вплине на терміни видачі пенсій та інших виплат. Зараз дві третини українців отримує гроші на картки, а інші користуються "Укрпоштою". Поштова служба продовжує працювати в звичайному режимі і буде доставляти гроші пенсіонерам.

Що буде із зарплатами

У Фонді соціального страхування зобов'язалися виплачувати спеціальну компенсацію громадянам, які самоізолюються від суспільства на час карантину. Поки вони будуть сидіти у себе вдома під контролем медиків – отримуватимуть мінімум половину своєї середньої зарплати. Але для цього у працівників повинні бути симптоми хвороби і державна страховка. В іншому випадку самоізоляція вважається прогулом.

Розмір компенсації залежить від трудового стажу:

Страховий стаж до 3 років – 50% середньої зарплати;

Від 3 до 5 років – 60% зарплати;

Від 5 до 8 років – 70%;

Більше 8 років стажу – 100%.

Середню заробітну плату в повному розмірі будуть також виплачені особам, які мають пільги. Наприклад, українцям, постраждалим під час Революції гідності.

За словами голови Фонду Олени Думи, в Україні розробляють новий порядок оформлення “лікарняних” у зв'язку з коронавірусом. Лист непрацездатності зможе отримати відсторонений працівник, чия робота пов'язана з обслуговуванням інших людей, і якщо він не може перевестися на іншу. Такий “лікарняний” буде оформляти сімейний лікар або інфекціоніст. А гроші будуть виплачувати з першого дня і до кінця лікування (або поки не закінчиться карантин).

У зв'язку з карантином навчальні заклади в Україні закрилися. Багато з них перейшли на навчання в онлайн-режимі. У Києві вчителям пообіцяли виплачувати середню зарплату, якщо вони будуть займатися з учнями віддалено. Такий указ КМДА видала 16 березня. Нововведення набули чинності з 17 березня.

Відтепер педагоги навчатимуть по інтернету. Крім того, їм доведеться займатися науковою та методичною діяльністю. Інакше отримають тільки дві третини свого окладу.

При цьому міська адміністрація доручила скасувати всі викладацькі наради або проводити їх по телефону. Заборонені всі особисті прийоми, а співробітників будуть пускати в будівлю в крайніх випадках тільки після перевірки температури. І то, якщо вони за 14 днів до цього не відвідували райони, в яких зафіксовані спалахи COVID-19.

Субсидії та пільги

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував компенсувати населенню оплату “комуналки”. Адже через карантину українцям доведеться більше сидіти вдома, а значить – витрачати більше води і електроенергії. Глава уряду доручив розробити механізми компенсації міністерствам фінансів, економіки та соцполітики. Гроші можуть повернути як окремим категоріям, так і всім громадянам.

Жителям Києва дадуть відстрочку для сплати боргів по комуналці. Киянам потрібно погасити заборгованість до травня 2020 року, тобто, до початку наступного опалювального сезону. Інакше у них заберуть пільги і субсидії. До цього часу всі привілеї будуть діяти без змін.

Чому можна не платити податки

На час карантину українським підприємцям влаштували “податкові канікули”. Напередодні Верховна Рада прийняла законопроект про підтримку бізнесу. Він передбачає багато поблажок.

З 1 березня по 30 квітня фізособам-підприємцям і зайнятим незалежною діяльністю не потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок. Відповідно, їм не загрожують штрафи за несплату ЄСВ і невчасно здану звітність. Скасовують також податок на землю і комерційну нерухомість.

До 31 травня бізнес звільняють від штрафів та пені, пов'язаних з податками. Виняток становлять порушення щодо сплати акцизів, ПДВ і ренти.

З 18 березня два місяці буде діяти мораторій на перевірки підприємств. А термін подачі декларації продовжили до 1 липня 2020 року. На три місяці відклали запровадження вимог щодо касових апаратів (РРО).

до того Ж, нововведення на березень-квітень звільняють від санкцій за прострочення платежів за споживчими кредитами українців, які захворіли COVID-19 і вирушили в ізоляцію.

Нагадаємо, що Порошенко після Іспанії втік з карантину, засікли в центрі Києва: фотодоказ.

Як повідомляла Politeka, карантин боляче вдарив по "Кварталу 95", концерти і зйомки скасовуються: що буде з квитками.

Також Politeka повідомляла, що Зеленський посилює боротьбу з коронавірусом: що заборонено в Україні з 17 і 18 березня.