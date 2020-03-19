Співак, лідер групи "Воплі Відполясова" Олег Скрипка висказався про війну України з Російською Федерацією

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам Обозреватель.

Співак висловив думку, що війна на сході України є одним із заключних актів розпаду Радянського Союзу

"Війна, в якій ми знаходимося, - це ми відриваємося від інформаційної, історичної пуповини імперії. Це продовження розвалу Радянського Союзу. Це коли людина фізично вже вмирає, клітини ще живі, а душа пізніше відходить. Аура Радянського Союзу ще не померла. Це зараз агонія Радянського Союзу. Безумовно, ми відриваємося, це кривавий процес, і він дуже болісний", - зазначив виконавець.

За його словами, Україна може стати більш цікавою світу, в тому числі завдяки різним музичним фестивалям.

"Чи станемо ми ближче до Польщі або Румунії? Я не знаю, наскільки французи чи німці знають про чеську музику або болгарську. Це була моя місія, щоб ми знали більше про болгарів, румунів, фінів, що вони співають і т. д. Це спільнота "world music" фестивалів може виконувати таку функцію", - зазначає музикант.