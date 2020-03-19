Певец, лидер группы "Воплі Відполясова" Олег Скрипка высказался о войне Украины с Российской Федерацией
Об этом он рассказал в интервью журналистам Обозреватель.
Певец выразил мнение, что война на востоке Украины является одним из заключительных актов распада Советского Союза
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"Война, в которой мы находимся, - это мы отрываемся от информационной, исторической пуповины империи. Это продолжение развала Советского Союза. Это когда человек физически уже умирает, клетки еще живы, а душа позже отходит. Аура Советского Союза еще не умерла. Это сейчас агония Советского Союза. Безусловно, мы отрываемся, это кровавый процесс, и он очень мучительный", - отметил исполнитель.
По его словам, Украина может стать более интересной миру, в том числе благодаря различным музыкальным фестивалям.
"Станем ли мы ближе к Польше или Румынии? Я не знаю, насколько французы или немцы знают о чешской музыке или болгарской. Это была моя миссия, чтобы мы знали больше о болгарах, румынах, финнах, что они поют и т.д. Это сообщество "world music" фестивалей может выполнять такую функцию", - отмечает музыкант.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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