Певец, лидер группы "Воплі Відполясова" Олег Скрипка высказался о войне Украины с Российской Федерацией

Об этом он рассказал в интервью журналистам Обозреватель.

Певец выразил мнение, что война на востоке Украины является одним из заключительных актов распада Советского Союза

"Война, в которой мы находимся, - это мы отрываемся от информационной, исторической пуповины империи. Это продолжение развала Советского Союза. Это когда человек физически уже умирает, клетки еще живы, а душа позже отходит. Аура Советского Союза еще не умерла. Это сейчас агония Советского Союза. Безусловно, мы отрываемся, это кровавый процесс, и он очень мучительный", - отметил исполнитель.

По его словам, Украина может стать более интересной миру, в том числе благодаря различным музыкальным фестивалям.

"Станем ли мы ближе к Польше или Румынии? Я не знаю, насколько французы или немцы знают о чешской музыке или болгарской. Это была моя миссия, чтобы мы знали больше о болгарах, румынах, финнах, что они поют и т.д. Это сообщество "world music" фестивалей может выполнять такую функцию", - отмечает музыкант.