Глобальний карантин через коронавірус істотно впливає на екологію планети

Через пандемію коронавіруса сильно обмежили рух транспорту і промислове виробництво.

Дослідник якості повітря в NASA Лю Фей зазначив, що вперше за всю історію власних спостережень побачив такий різкий спад повітряного забруднення в Китаї, а за даними Центру досліджень енергії і чистого повітря, з 3 лютого по 1 березня викиди CO2 скоротилися там приблизно на 25%.

Китай - один з найбільших джерел забруднення повітря і води на планеті, щорічно на КНР припадає близько 30% всіх викидів вуглекислого газу в світі. Фактично за півтора місяця Китай не відтворив близько 200 мільйонів тонн вуглекислого газу, а це більше половини всього річного обсягу викидів Великобританії.

За даними професора Маршалла Берка, щорічно в КНР через забруднення повітря помирають сотні тисяч людей. За його словами, ці півтора місяця без викидів китайських заводів врятували життя близько 70 тисяч чоловік.

Поліпшилася ситуація і в Європі. За даними NASA, за місяць там майже в два рази зменшилися викиди діоксиду азоту. Зараз це особливо помітно на півночі Італії.

Крім цього, у Венеції з-за відсутності туристів очистилися канали - вода в них стала майже прозорою. В місто навіть повернулися лебеді, яких місцеві не бачили вже кілька років.

Помітні зміни і в Україні. Так, у Києві карантин ввели 12 березня, але вже у вихідні в місті значно знизився рівень забруднення повітря.

Якщо карантин затягнеться надовго і такі виробничі міста-гіганти, як Маріуполь, Дніпро, Кам'янське та Кривий Ріг, тимчасово зупинять роботу заводів і шахт, це істотно вплине на екологічний стан всієї країни.

Вчені стверджують, що між якістю атмосферного повітря і здатність людини протистояти інфекційним захворюванням є нерозривний зв'язок. Стан навколишнього середовища - це один з ключових факторів, який формує імунітет.

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