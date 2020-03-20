Благовіщення не просто так називається великим святом. В цей день архангел Гавриїл відвідав Діву Марію, і сам Отець Небесний благословив землю. У день «благої вісті» прийнято вітати один одного гарними віршами, бажати щастя, усмішок, янголької допомоги і захисту.

В 2020 році українці традиційно зустрінуть Благовіщення 25 березня (католики) і 7 квітня (православні). Незважаючи на різницю календарів, великий дух свята кілька тижнів буде витати в небесах і повітрі. Згідно зі Священним Писанням, рівно за дев'ять місяців до Різдва Христового, великий архангел повідомив Діві Марії про те, що вона стане матір'ю сина Божого. І непорочна діва відповіла: «се, Раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму».

За кілька тисяч років Благовіщення обросло безліччю таємниць, легенд і традицій. У цей день люди спалюють старі непотрібні речі та сміття, звільняючи будинок для добра і нових покупок, ходять в храм, вклоняються іконі Божої Матері, вітають один одного.

Джерело: mysekret.ru

Гарні вірші на Благовіщення для сім'ї

Свято «благої вісті» означає, що саме час приділити трохи уваги рідним, привітати їх з благовіщенням. Для цього можна скачати гарне фото та вірш, або просто листівку. Деякі вважають за краще вітати у прозі, відправляти смішні відео і гифки. Рідною людиною, яку завжди треба вітати першою, є мама.

Привітання мами з Благовіщенням.

Тебе привітати я поспішаю,

Адже Благовіщення настало.

Що побажати тобі я знаю,

Щоб щастя нас скоріше знайшло.

Нехай Богородиця вилікує душу,

І тіло янгол зцілить.

Заллє нехай дощик поля сушу,

Хай Господь чудо сотворить.

Цей вірш можна відправити і рідній бабусі, вона оцінить. Привітати батька трохи легше, ніж маму. Це можна зробити і усно, і прозою, і простою листівкою. Але вірш все ж буде красивіше.

З днем Благовіщення батьку, тебе люблю і поважаю,

Ти наша гордість, наш самець, тебе я з жартом вітаю.

Нехай рибка у тебе клює, карась і лящ, і навіть щука,

Хай щастить тобі завжди, щоб геть пішла з життя вся мука.

Бажаю я щоб небеса, завжди нам посміхалися, допомагали,

Звершувалося щоб чудеса, і ми ніколи не сумували.

Рідний, ти частіше посміхайся, прийми привітання своєї дитини,

Активно жити ти постарайся, щоб відвідував інші країни.

Джерело: micon.ru

Братів, хоч зазвичай вони не люблять цього, теж треба вітати зі святами. Можна жартома, можна листівкою, а можна оригінальним віршиком. На Благовіщення можна навіть запросити пройтися до церкви.

Привітання брата.

Давно ти чекав звісток чудових,

Ось Благовіщення прийшло, танцюй.

Час весняних закатів різнокольорових,

Милуйся брату, благодать небесну відчуй.

Бажаю тобі бути сильним,

І ніколи не здаватися.

Завжди бути стійким, вільним,

Додому частіше повертатися.

Джерело: puzzleit.ru

Як і брат, сестричка оцінить будь-яку теплу увагу з вашого боку. Найкраще до вірша додати букет квітів, або коробку її улюблених цукерок. Це особливо актуально, якщо сестричка молода, але без пари.

Вірш сестрі.

Архангел Гавриїл сьогодні з нами,

Благословляє землю наш Отець.

Традиція ця живе вже віками,

Возрадується старенький мудрець.

І ти відчуй повітря благодатне,

Як жили повняться теплом.

Як діамант блищить стократний,

Так ти світись під золотим руном.

Якщо сім'я велика, і серед родичів є представники різних християнських течій, не обов'язково запитувати в них, якого числа надсилати привітання (25 березня або 7 квітня), краще дізнатися все у мами або бабусі, вони повинні знати. Можна відправити вітальні вірші двічі (але різні).

Дізнатися, коли саме далекі родичі зустрічають Благовіщення можна просто згадавши, коли вони відзначають Різдво Христове, 25 грудня або 7 січня.

Привітання з Благовіщенням тітки, дядьки, тещі та інших родичів.

Хай в день великий Благовіщення, вся нечисть назавжди піде,

Не покидає хай везіння, і щастя в чистий дім зайде.

Нехай же сонце світить ясно, і янгол поруч пролетить,

Весна хай гарно, рясно, зелений світ наш відродить.

Джерело: uazmi.org

Якщо родичів багато, варто обзавестися хоча б кількома різними віршами. Не варто викидати з виду прозу і красиві картинки, адже за допомогою месенджера можна з легкістю всіх привітати. Зважаючи на різницю віку, характерів і темпераментів, варто бути уважним, кому яке привітання відправляти. Наприклад, старенька тітонька може не зрозуміти відеоролик, так як більше любить традиційні вірші, які, до речі, краще вибирати універсальні.

Універсальний вірш для родичів.

Хай в Благовіщення ми чисті,

Всі біди й смуток приберемо.

Приймем від ягнолів хороші вісті,

Для себе щастя ми знайдемо.

Хай янгол з неба принесе,

Здоров'я кожному із нас.

І будем рухатись вперед,

До мрій у добрий час.

Якщо вдалося потрапити до родичів у гості, варто зачитати загальний вірш-привітання за святковим столом. Не можна відмовляти у спільній молитві та допомозі. Якщо всі йдуть до церкви, треба вирушати разом з ними, але при цьому, йти з храму до закінчення служби настійно не рекомендується. З собою можна взяти насіння або що-небудь інше для освячення.

Джерело: twnews.com.ua

Привітання друзів з Благовіщенням у віршах

Коли приходить час вітати всіх друзів і близьких, звичайні картинки і листівки не допоможуть. Краще розіслати красиве СМС повідомлення з універсальним віршем.

Універсальний вірш на Благовіщення.

В день великий Благовіщення,

Бажаю щастя і везіння.

Хай янгол Божий захищає,

Над головою завжди літає.

Щоб був затишок, і натхнення,

Всевишній послав благословення.

Джерело: terletskyi.blogspot.com

Дуже часто знайомі люблять приходити на свято в гості, але далеко не завжди їх вдається прийняти, та й прикмети нерідко доводиться порушувати (наприклад, на Благовіщення не можна нікому нічого давати). У таких ситуаціях можна відправитися дружно в церкву, послухати тропар і розійтися по домівках. Молитва в церкві перед свічками і святими іконами завжди звучить «голосніше».

Вірш, який можна відправити всім.

В день Благовіщення святий,

Архангел Гавриїл до нас зійшов.

Людей благання почув він,

І в душах доброту знайшов.

Нехай і твої молитви донесутся,

І янголи на допомогу прилетять.

Варгани луною рознесуться,

На сторожі наших душ стоять.

Варто відзначити, що на Благовіщення треба уникати гучних гулянь, танців і пісень. Тому святкування в гостях у друга не має перерости в вечірку. Від алкоголю також варто відмовитися. Якщо вийшло зустрітися особисто, вітальна листівка з віршем буде як ніколи до речі.

Вірш другу.

З Благовіщенням, мій друже,

Тебе душевно я вітаю!

Допоможи тобі у всьому Боже,

Я часто щиро промовляю.

Живи сто років, не хворій,

Будь позитивним, добрим усміхайся.

Стрімко йди до своїх мрій,

Щасливим бути постарайся!

Джерело: my.ua

На Благовіщення існує ряд заборон. Так, відвідуючи друзів у цей день не варто вдягати новий одяг, робити стильні зачіски і навіть мити голову. Будь-яка нова справа може обернутися провалом, а посіяна культура не буде належним чином зростати, або зовсім пропаде весь урожай.

Працювати в день «благої вісті» теж не бажано. Краще зайнятися саморозвитком (почитати цікаві книжки, пограти в розвиваючі ігри). Також можна зайняти свій вільний час хобі (звичайно, якщо це не в'язання, бо в'язати на Благовіщення заборонено).

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