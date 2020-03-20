Благовещенье не просто так называется великим праздником. В этот день архангел Гавриил посетил Деву Марию, и сам Отец Небесный благословил землю. В день «благой вести» принято поздравлять друг друга красивыми стихами, желать счастья, улыбок, ангельской помощи и защиты.

В 2020 году украинцы традиционно встретят Благовещенье 25 марта (католики) и 7 апреля (православные). Несмотря на разницу календарей, великий дух праздника несколько недель будет витать в небесах и воздухе. Согласно Священному Писанию, ровно за девять месяцев до Рождества Христово, великий архангел сообщил Деве Марии о том, что она станет матерью сына Божьего. И ответила непорочная дева: «се, Раба Господня, да будет мне по слову Твоему».

За несколько тысяч лет Благовещенье (также Благовещение) обросло множеством тайн, легенд и традиций. В этот день люди сжигают старые ненужные вещи и мусор, освобождая дом для добра и новых покупок, ходят в храм, кланяются иконе Божьей Матери, поздравляют друг друга.

Источник: mysekret.ru

Красивые стихи на Благовещение для семьи

Праздник «благой вести» означает, что самое время уделить немного внимания родным, поздравить их с благовещением. Для этого можно скачать красивое фото и стих, либо просто открытку. Некоторые предпочитают поздравлять в прозе, отправлять смешные видео и гифки. Родным человеком, которого всегда нужно поздравлять первым, является мама.

Поздравление мамы с Благовещеньем.

Тебя поздравить я спешу родная,

Ведь Благовещенье пришло.

Что пожелать тебе я знаю,

Чтоб счастье нас скорей нашло.

Пусть Богородица полечит душу,

И тело ангел исцелит.

Зальет пусть дождик поля сушу,

Господь пусть чудо сотворит.

Этот стих можно отправить и родной бабушке, она оценит. Поздравить отца немного легче, чем маму. Это можно сделать и устно, и прозой, и простой открыткой. Но стих все же будет красивей.

С днем Благовещенья отец, тебя люблю и уважаю,

Ты наша гордость, наш самец, тебя я с шуткой поздравляю.

Пусть рыбка у тебя клюет, карась и лещ, и даже щука,

Всегда тебе пускай везет, чтоб прочь ушла из жизни скука.

Желаю я чтоб небеса, всегда нам улыбались, помогали,

Свершались чтобы чудеса, мы никогда не унывали.

Родной, ты чаще улыбайся, пусть сбудутся твои все планы,

Активно жить ты постарайся, чтоб посещал другие страны.

Источник: micon.ru

Братьев, хоть часто они не любят этого, тоже нужно поздравлять с праздниками. Можно в шутку, можно открыткой, а можно оригинальным стишком. На Благовещение можно даже пригласить пройтись в церковь.

Поздравление брата.

Давно ты ждал вестей прекрасных,

Вот Благовещенье пришло, пляши.

И множество закатов красных,

Милуйся брат мой от души.

Теперь день дольше стал, теплей,

Сбываются сейчас мечты.

И девушки стают милей,

Дарить пора им всем цветы.

Желаю я тебе быть сильным,

И не сдаваться никогда.

Всегда быть стойким, вольным,

И отдыхать, хоть иногда.

Источник: puzzleit.ru

Как и брат, сестричка оценит любое теплое внимание с вашей стороны. Лучше всего к стиху добавить букет цветов, или коробку ее любимых конфет. Это особенно актуально, если сестричка молодая, но без пары.

Стих сестре.

Архангел Гавриил сегодня с нами,

Благословляет землю наш Отец.

Село укроется кострами,

Возрадуется старенький мудрец.

И ты почувствуй воздух благодатный,

Как жилы полнятся теплом.

Как диамант блестит стократный,

Так ты светись под золотым руном.

Если семья большая, и среди родственников есть представители разных христианских течений, не обязательно спрашивать у них, какого числа слать поздравления (25 марта или 7 апреля), лучше узнать все у мамы или бабушки, они должны знать. Можно отправить поздравительные стихи дважды (но разные).

Узнать, когда именно далекие родственники встречают Благовещение можно просто вспомнив, когда они отмечают Рождество Христово, 25 декабря или 7 января.

Поздравление с Благовещеньем тети, дяди, тещи и других родственников.

Пусть в день велик Благовещенья, вся нечисть навсегда уйдет,

Не покидает пусть везенье, и счастье в чистый дом зайдет.

Пусть солнце светит всегда ясно, и ангел рядом пролетит,

Весна пусть сказочно, прекрасно, зеленым мир наш сотворит.

Источник: uazmi.org

Если родственников много, стоит обзавестись хотя бы несколькими разными стихами. Не стоит выкидывать из виду прозу и красивые картинки, ведь посредством мессенджера можно с легкостью всех поздравить. Учитывая разность возрастов, характеров и темпераментов, стоит быть внимательным, кому какое поздравление отправлять. Например, старенькая тетушка может не понять видеоролик, так как больше предпочитает традиционные стихи, которые, к слову, лучше также выбирать универсальные.

Универсальный стих для родственников.

Пусть в Благовещенье мы вместе,

Всю грусть и беды уберем.

И встретим лишь благие вести,

И счастье для себя найдем.

Пусть ангел с неба принесет,

Здоровье каждому из нас.

И будем двигаться вперед,

К заветной цели в добрый час.

Если получилось попасть к родственникам в гости, стоит зачитать общий стих-поздравление за праздничным столом. Нельзя отказывать в общей молитве и помощи. Если все идут в церковь, нужно отправляться вместе с ними, но при этом, уходить из храма до окончания службы настоятельно не рекомендуется. С собой можно взять семена или что-либо другое для освящения.

Источник: twnews.com.ua

Поздравления друзей с Благовещеньем в стихах

Когда приходит время поздравлять всех друзей и близких, обычные картинки и открытки не помогут. Лучше разослать красивое СМС сообщение с универсальным стишком.

Универсальный стих на Благовещенье.

В великий день Благовещенья,

Желаю счастья и везенья.

Пусть ангел Божий защищает,

Над головой всегда летает.

Чтоб был уют, и вдохновение,

Всевышний ниспослал благословение.

Источник: terletskyi.blogspot.com

Очень часто знакомые любят приходить на праздник в гости, но далеко не всегда их получается принять, да и приметы нередко приходится нарушать (например, на Благовещенье нельзя никому ничего давать). В таких ситуациях можно отправиться дружно в церковь, послушать тропарь и разойтись по домам. Молитва в церкви перед свечами и святыми иконами всегда звучит «громче».

Стих, который можно отправить всем.

В день Благовещения святой,

Архангел Гавриил к нам снизошел.

Людей мольбы услышал он,

И в душах доброту нашел.

Пусть и твои молитвы донесутся,

И ангелы на помощь прилетят.

Варганы эхом разнесутся,

На страже наших душ стоят.

Стоит отметить, что на Благовещенье нужно избегать громких гуляний, танцев и песен. Поэтому празднование в гостях у друга не должно перерасти в вечеринку. От алкоголя также стоит отказаться. Если получается встретиться лично, поздравительная открытка со стихом будет как никогда кстати.

Стих другу.

С Благовещеньем, мой друг,

Тебя душевно поздравляю!

Пусть бесконечный жизни круг,

Тебя вовек не выпускает.

Живи сто лет, и не болей,

Будь позитивным, добрым улыбайся.

Будь молодым и всех бодрей,

Все получить в судьбы ты постарайся!

Источник: my.ua

На Благовещенье существует ряд запретов. Так, посещая друзей в этот праздник не стоит одевать новую одежду, делать стильные прически и даже мыть голову. Любое новое дело может обернуться провалом, а посеянная культура не будет должным образом расти, или вовсе пропадет весь урожай.

Работать в день «благой вести» тоже не желательно. Лучше заняться саморазвитием (почитать интересные книги, поиграть в развивающие игры). Также можно занять свое свободное время хобби (конечно, если это не вязание, ибо вязать на Благовещенье запрещено).

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