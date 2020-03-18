Благовещение — очень великий и почитаемый христианский праздник, который приходится на Великий пост. Он оброс своими ритуалами и обрядами, окутан тайнами и запретами, нарушать которые не рекомендуется никому.

Каждый год, ровно за 9 месяцев до Рождества Христово, Украина и весь христианский мир празднует Благовещение (также Благовещенье) Пресвятой Богородицы. В православной церкви это 7 апреля, а в католической 25 марта. Этот праздник третий по величине и значению после Пасхи и, конечно, Рождества.

Слово «Благовещение» стоит понимать, как «благая весть». Именно в этот день к Деве Марии спустился с небес великий архангел Гавриил. Он сообщил молодой девушке, что она была избрана самим Творцом, и вскоре станет матерью Спасителя — Сына Божьего. Несмотря на удивление непорочной будущей матери, она молвила: «се, Раба Господня; да будет мне по слову Твоему».

Согласно поверьям, на Благовещение Отец Всевышний благословляет землю, всю растительность и «всякое дыхание». Именно после этого праздника люди приступают к работе на поле. Но только не в сам праздник, работать в день торжества запрещено. Кроме этого запрета, существует и множество других, которые нарушать не стоит.

Источник: lifetambov.ru

Что нельзя делать на Благовещение 2020

В день Благовещения, как и в ряд других праздников, например, Пасху, запрещено начинать какое-либо новое дело, считается, что это великий грех. Более того, в тот день недели, на который выпало Благовещение, также нельзя будет начинать что-то новое весь год. В 2020 году 25 марта — среда (юлианский календарь). По григорианскому календарю — это вторник (7 апреля). Стоит отметить, что разница между календарями обусловлена неточностью юлианского календаря, который был переделан и заменен Папой Римским Григорием XIII 4 октября 1582 года (но не все приняли новый точный календарь).

Кроме начинания нового дела, существует ряд других запретов на Благовещенье:

запрещено что-либо давать (кому бы то ни было), ибо можно накликать на себя бедность (из семейного дома будет отдан мир и покой);

(кому бы то ни было), ибо можно накликать на себя бедность (из семейного дома будет отдан мир и покой); запрещено посещать парикмахерскую и вообще заниматься своими волосами (нельзя даже причесываться и мыть голову), в связи с этим народ придумал такую фразу: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет»;

и вообще заниматься своими волосами (нельзя даже причесываться и мыть голову), в связи с этим народ придумал такую фразу: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет»; нельзя одевать новенькую одежду , ибо велик риск, что она просто придет в негодность (может порваться, безнадежно испачкаться);

, ибо велик риск, что она просто придет в негодность (может порваться, безнадежно испачкаться); не стоит заниматься сеяньем , ибо это чревато неурожаем (в тот день, на который пришлось Благовещенье, круглый год не рекомендовано заниматься посевами и пахотой, а вот следующий день — самый удачный для этого);

, ибо это чревато неурожаем (в тот день, на который пришлось Благовещенье, круглый год не рекомендовано заниматься посевами и пахотой, а вот следующий день — самый удачный для этого); стоит воздержаться от шумных гуляний, танцев и пений (тропарь и акафист не в счет), нужно провести день в спокойствии, особенно без ругательств и обид;

(тропарь и акафист не в счет), нужно провести день в спокойствии, особенно без ругательств и обид; лучше не приглашать в дом гостей, не одалживать деньги и не разжигать печь (из-за этой традиции приходилось готовить еду на улице).

Источник: propovedi.su

Также большим грехом в Благовещение считается шитье и вязание. Люди верят, что, занимаясь в этот день данным ремеслом, можно сильно запутать свою судьбу. Издавна предки утверждали, что людская жизнь подобна нити, которую направляют и ведут ангелы-хранители и сам Господь. Поэтому запутать в столь великий праздник себе жизнь очень просто.

Запрещено также уезжать из дому. Все верующие в один голос твердят, что лучше перенести поездку на любой другой день. Не стоит забывать, что Благовещенье припадает на Великий пост, который также имеет ряд своих ограничений. В основном это запрет на мясные продукты, яйца, рыбу и молоко.

Все эти знания передавались людьми из поколения в поколение, именно поэтому лучше воспринять традиции в серьез. Не стоит недооценивать наблюдательность наших предков.

Источник: news.click.md

Что рекомендовано делать в Благовещение

В этот день стоит посвятить себя самообразованию, чтению книг, духовному саморазвитию. Утро должно начинаться с посещения церкви. Некоторые, пользуясь моментом, берут с собой семена и освящают их.

В день Благовещенья можно сжечь зимнюю соломенную кровлю, затертую до дыр одежду или другие вещи, которые уже не будут использоваться. Костры в этот день особенно ценятся, через них традиционно прыгает молодежь, очищая так свои души от грехов и прочей грязи, злых духов. Также принято окуривать дома, выгоняя из них всякое зло и хвори. Эти ритуалы очень схожи с купальскими, преподносится сила огня.

Красивый обычай на день «благой вести» — отпускать в небо белых голубей. Когда Благовещение совпадает с великим праздником Пасхи, принято печь куличи с изюмом и простые паски, радоваться вдвойне. Также люди поздравляют друг друга с благовещеньем, пишут стихи и прозу.

Не секрет, что в такой великий день нужно посетить храм. И несмотря на то, что икона Божьей Матери будет в центре внимания, пробраться и поклониться ей все же стоит.

Источник: tandlfunerals.co.za

Приметы, обряды и заговоры на Благовещенье

В этот праздник наши предки особенно внимательно следили за погодными изменениями. Если шел дождь, люди радовались и ждали отличный урожай ржи и грибов. При этом, гроза показывала, что стоит ждать много крупных орехов и жаркое лето. Сырая дождливая погода — отличный знак и для рыбаков, которые знали, что весь сезон будет хороший клев. Также прекрасным знаком был и остается туман, ибо он сулит замечательный урожай в целом.

Какой будет ночь на день «благой вести», теплой или холодной, такой и будет дальше весна. При безветренной и солнечной погоде на праздник, люди ждут частые грозы летом.

Источник: 2019god.me

В украинском народе сложилось, что праздники, в том числе Благовещенье, обросли волшебством, имеют свои ритуалы и обряды. Так, если в день «благой вести» приобрести певчую птицу и нашептать на ее ухо все свои беды и горести, а после отпустить ее в небо ясное, в благодарность птичка заберет и выбросит все нашептанные проблемы. Такие заговоры не позволяют избавиться от грехов.

Нередко в день Девы Марии девушки обращаются в своих гаданиях к небу. В обрядах они используют огонь и соль. Например, существует обряд, когда девушки молясь поджигают соль на сковороде и готовят с ней кушать, так как это помогает от болезней.

Особенно часто заговор произносят у родника. В нем также моют украшения, талисманы и различные руны. Особенно трепетно относятся к видениям, считается, что сны способны передать частицу реальности.

Жители Карпат, Болгарии и Македонии никогда не спрашивают, какого числа Благовещенье. Они в этот день уже с самого утра сыты, красиво одеты и имеют при себе много денег, пересчитывают их, стараются услышать кукование кукушки (это символ того, что весь год будет таким — сытым, здоровым и богатым).

Македонцы из Битоля утверждают, что ровно в полночь открываются небеса и над землей появляется сам Творец, все живые кланяются ему до земли. В этот миг можно попросить у Отца что-нибудь.

Самым красивым и милым ритуалом является поздравление друг друга с благовещением. Дарите улыбки родным, близким и просто прохожим, читайте молитвы, радуйтесь «благой вести». Если день прошел чудесно, это означает, что небеса к вам благосклонны.

Источник: forum.irinachikunova.ru

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