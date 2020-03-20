Кількість інфікованих коронавірусом в Україні за минулу добу збільшилася
Таким чином, станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання.
Статистика в регіонах на 20 березня наступна:
У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі почувають себе добре і отримують симптоматичне лікування.
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Чоловік з Чернівців - перший, у кого діагностували коронавірус в Україні 3 березня, вже одужав.
17 березня стало відомо про смерть 33-річної жительки Чернівецької області. Аналіз на коронавірус у жінки був позитивним, однак лікарі вважають причиною смерті патологію іншого типу.
У Житомирській області - 2 випадки (1 з них летальний). Новий випадок коронавіруса підтвердився 19 березня. Захворів 56-річний чоловік із Житомира, який нещодавно повернувся з Австрії. 17 березня в Радомишлі від СOVID-19 померла літня жінка.
У Києві - 3 підтверджених випадки. 19 березня стало відомо, що тест на коронавірус дав позитивний результат у чоловіка 50 років, який відвідав Швейцарію.
Трьома днями раніше СOVID-19 у Києві підтвердили у хлопця, який контактував з померлою пенсіонеркою з Житомирської області. Також коронавірусом заразилася жінка, яка відпочивала у Франції.
Київська область - 2 хворих. Коронавірус выявли у народного депутата Сергія Шахова 17 березня. На наступний день тест на СOVID-19 виявився позитивним у його дружини.
Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний). 19 березня у МОЗ підтвердили першу смерть від СOVID-19 в регіоні. Пацієнтка померла через добу після госпіталізації. Жінка тривалий час лікувалася вдома і пізно звернулася в лікарню, перебуваючи вже у важкому стані.
Донецька область - 1 інфікований. Перший випадок захворювання коронавірусом в регіоні підтвердився у 52-річного жителя Маріуполя, який нещодавно відпочивав у Єгипті.
Дніпропетровська область - 2 інфікованих. Перші випадки захворювання коронавірусом на Дніпропетровщині підтвердилися 19 березня у громадян, які нещодавно були за кордоном. Медики оцінюють їх стан позитивно.
Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.
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