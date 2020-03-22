Відомий астролог Влад Росс заявив, що пандемія коронавіруса позначиться і на Росії

Експерт вважає, що в 2020 році з Росією відбуватиметься теж саме, що під час перебудови, коли при владі був Михайло Горбачов. Про це він розповів в інтерв'ю «Апострофу».

За словами Росса, він ще перед Новим роком прогнозував обвал російської економіки. Як бачимо, вона обвалилася через пандемію коронавіруса. Саме через цю ситуацію впали ціни на нафту.

«Ми зараз спостерігаємо останній рік правління Володимира Путіна. Цей рік буде останнім і для "Єдиної Росії". Я бачу велику революцію в 2021 році. У 2022-му Путін, можливо, взагалі піде з життя», - заявив Влад Росс.

Україну ж, за прогнозами астролога, чекають сім років реформ, повалення старих політиків і повне перетворення країни. Росс обіцяє Україні повне перезавантаження з нуля.

Раніше ми писали, що Влад Росс розповів, коли коронавірус піде з України. Він заявив, що вже до початку травня коронавірус перестане бути агресивним і перетвориться на звичайний грип. Астролог підкреслив, що вірус вже зіграв свою роль у майбутньому планети. Це, на думку експерта, попередження для людства.

Завдання України, за словами Росса, не допустити поширення коронавіруса в країні. Протриматися потрібно до 12 квітня. Після цього коронавірус вже не буде небезпечним.

Зазначимо, що економічні експерти пророкують цілковитий крах світової економіки після закінчення пандемії. Світовий ВВП, згідно з аналізом вчених, втратить щонайменше 2,4 трлн доларів. Розглядається також песимістичний сценарій, при якому пандемія буде повторюватися щороку, забираючи безліч життів і атакуючи економіку.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки українців стануть жертвами коронавіруса вже через місяць.

А ще Politeka писала, що астролог назвав дату закінчення епідемії в Україні, залишилося недовго.

Також Politeka повідомляла, що астролог повідомив хорошу новину для України про коронавірус: "переломний місяць".