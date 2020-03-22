Українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса

Таку заяву озвучили в Кабміні, передає Politeka.net.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.

В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.

Раніше ми писали, з 22 березня в українській столиці повністю зупиняють рух громадського транспорту.

Заходи прийняті у зв'язку з карантином через поширення коронавіруса COVID-19.

З неділі будуть розвозити тільки співробітників екстрених служб, аптек і магазинів продуктів. Зупиниться рух всіх видів громадського транспорту (тролейбуси, трамваї, маршрутки).

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі", – написав Арсен Аваков.

Також Київ починає підготовку до тотального карантину та введення комендантської години на вулицях.

Крім того ми повідомляли, що у Чернівцях посилили карантинні заходи у зв'язку з новими випадками інфікування коронавірусом. Про таке рішення повідомив мер міста Олексій Каспрук.

За його словами, обов'язковий масковий режим буде введений з понеділка, 23 березня. "Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, що діють супермаркети і невеликі магазини та інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не мають засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь - саморобні, куплені", - заявив градоначальник.

Нагадаємо, що коронавірус прорвався в "ДНР", у бойовиків паніка: "Закривай кордон!".

Також Politeka писала, що ситуація на кордоні України загострюється, заробітчани поставили всіх під удар.

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