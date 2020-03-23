Український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий вирішив підбадьорити співвітчизників на карантині кумедними історіями

Як передає Politeka.net, відео "Хроніки карантину - рот народу" опублікували на сторінці "Кварталу" в соцмережі Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Всім здоров'я, карантинщики! З вами Жека. Отже, я як і всі, на карантині. І судячи з кількості посуду в раковині - десь вже тиждень...", - звернувся Кошовий до українців.

"Другий тиждень перебування в одній хаті з сім'єю трошки якось важкувато... Особливо з дружиною, дочкою, другою дочкою ... і, оскільки робити нічого, то, швидше за все, скоро і з третьою дочкою, - продовжив жартувати гуморист. - Виходимо на вулицю рідко... Але іноді все ж ходимо в клуб - так, туалет ми тепер називаємо клубом, так як виявилося, що там теж можна добре позависати... Вчора в супермаркеті чхнув - так мене відразу скрутили, вивели і сказали, що чхати будеш у себе вдома. Це навіть не охоронець був, а бабка якась ... стояла поруч".

Користувачі активізувалися під постом з Кошовим, обговорюючи доцільність цього відео. Думки коментуючих розділилися. Якщо одні оцінили гумор і попросили побільше подібних відео, інших ролик тільки "роздраконив".

"Хлопці давайте більше позитивних відео. Вони зараз дуже потрібні. Спасибі"

"Жека, всяке буває, у мене перші дві доньки, а потім два пацана! Дерзай, дітей багато не буває, і маленькі діти - це маленьке щастя, а великі діти, велике щастя. 😉"

"Як круто українською)))) коли наступне?"

"Що то в країні менше проблем стало. Судячи з відсутності критики, раніше смішно було і рот народу реально висвітлював проблеми, мені не стало менше подобатися програма, але якось бідно"