Як не підхопити смертельний вірус, і що робити, якщо зараження все-таки відбулося

У Китаї чоловік помер просто в автобусі від хантавірусу

Про те, що це за захворювання, і як їм не заразитися пише Marketwatch.

Хантавірус - це сімейство вірусів. Він не передається від людини людині.

Існує кілька видів хантавірусів. В Північній і Південній Америці вони відомі як хантавируси "Нового Світу" - можуть викликати хантавірусний легеневий синдром (HPS) з такими симптомами, як втома, лихоманка і м'язові болі на ранніх стадіях, а потім кашель і задишка. Хантавіруси "Старого Світу", найчастіше зустрічаються в Європі і Азії і можуть викликати геморагічну гарячку з нирковим синдромом (HFRS), з такими симптомами, як сильні головні болі, болі в спині і животі, лихоманка, озноб, нудота і помутніння зору.

Хантавіруси відносять до досить рідкісним захворюванням, але вони можуть бути смертельними.

Ця група вірусів все ще дуже слабо вивчена. Американський медик Таня Елліот зазначає, що хвороба існує вже давно, "можливо, сторіччя", і найбільш поширена в Китаї. Там може зустрічатися від 16 до 100 тисяч випадків на рік.

Ні вакцин, ні ліків від хантавирусів поки немає. Врятуватися можна, якщо виявити захворювання на ранній стадії. У зв'язку з цим медики радять тим, хто знаходився поряд з гризунами або має симптоми лихоманки, сильних м'язових болів і задишки, негайно йти до лікаря. Загальний стан здоров'я людини ніяк не впливає на шанси підхопити хантавирус.

Пацієнтів поміщають в реанімацію і проводять кисневу терапію. Іноді ставлять внутрішньовенні крапельниці і в крайніх випадках проводять діаліз.

Рівень смертності від хантавирусов - 38%. При захворюванні HFRS помирає від 1 до 15% пацієнтів. Для повного одужання може знадобитися від кількох тижнів до місяців. При цьому дуже часто одужання проходить без будь-яких ускладнень.

Щоб не заразитися треба максимально уникати контактів з гризунами. Санітарія є найважливішим моментом у профілактиці хантавірусу.

Якщо приміщення може бути заражене гризунами, перш ніж почати його прибирати потрібно провести підготовчі дії. Спершу його потрібно добре провітрити не менш ніж 30 хвилин. Для прибирання потрібно одягнути гумові, латексні або вінілові рукавички.

Область можливого зараження необхідно обприскати дезинфікуючим засобом або сумішшю відбілювача і води. Засіб повинен вбратися протягом п'яти хвилин.

Сечу і послід гризунів потрібно зібрати паперовим рушником, а потім утилізувати.

Предмети, які могли бути забруднені гризунами або їх сечею і калом, необхідно продезінфікувати.

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