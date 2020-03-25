Поки у всьому світі вирує епідемія коронавірусу, а в Україні подовжують карантин, в Китаї під шумок прогриміла нова смертельно небезпечна загроза – хантавірус. Медики розкрили, що він з себе представляє, основні симптоми захворювання і як воно передається.

Що таке хантавірус

Хантавірус — це рід вірусів, який уражає людей і тварин. Їх будова нагадує сферу, покриту ліпідною оболонкою. Всього відомо дев'ять видів, які об'єднуються в чотири групи. Вперше цей вірус виявили під час Корейської війни 1950-1953 років. Солдати й волонтери ООН зіткнулися з невідомою хворобою, яку на той момент ніхто не міг вилікувати. Її назвали “Корейської геморагічної лихоманкою”.

Штам зареєстрували тільки в 1978 році. Доктори Джонсон і Лії виявили вірусного агента у польової миші. Тестування показали, що легкі гризунів специфічно реагували на сироватку крові пацієнтів, які підхопили геморагічну лихоманку. Тоді ж учені провели дослідження і з'ясували, що спалахи схожого захворювання були в СРСР. У 1993 році хантавірусами заразилися жителі США. Зараз лихоманку називають Hantaan orthohantavirus.

Зараз хантавірусы вивчені слабо. Найбільше від нього страждають мешканці Китаю – кожен рік там хворіють до 100 тисяч чоловік. У березні 2020 року один з хворих помер у китайській провінції Юньнань. Підхопити хворобу можна також в Європі та Америці.

Способи зараження

Хантавірусы поширюють гризуни, а ось від людини до людини вони передаються вкрай рідко. Такі випадки відомі тільки на території Чилі та Аргентини.

Незважаючи на це, медики з кожним роком реєструють все більше і більше випадків інфекції. Втім, Всесвітня організація охорони здоров'я в 2018 році провела моніторинг і оголосила, що глобальної епідемії боятися не варто. Тим паче, існує вакцина від хантавірусу, яку достатньо ввести раз і на все життя.

Заражена тварина може все своє життя передавати віруси через свої природні виділення. Завдяки цьому хантавірус дуже поширений серед гризунів, особливо серед сімейства хом'якових. Людина заражається, контактуючи з сечею і екскрементами. Останні можуть проникнути в організм з повітрям, якщо вдихнути пил з виділеннями, але шанси дуже малі.

Щоб не заразитися, людині необхідно уникати будь-яких контактів з дикими гризунами, а після прогулянки на вулиці – мити руки з милом або використовувати дезінфікуючі засоби.

Якщо раптом гризун залишив свої брудні “сліди” у житловому приміщенні, потрібно насамперед добре провітрити приміщення, одягти захисну маску і рукавички. Потім слід підмести, пропилососити або прибрати послід серветкою, після чого нанести на забруднене місце дезінфікуючий речовина. Всі предмети, яких торкнулися екскременти і сеча, варто утилізувати або як слід вимити.

Симптоми зараження хантавірусами

Хантавіруси провокують два важких синдроми, які іноді виникають одночасно. Перший – тяжке захворювання дихальних шляхів під назвою “хантавірусний легеневий синдром” (ХЛС). Його викликають такі види, як Блек Крік Кэнал, Сін Номбре, Нью-Йорк-1, Байоу.

ХЛС спочатку супроводжується симптомами грипу:

гостра лихоманка;

біль у м'язах;

головний біль;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

кашель;

задишка.

Через кілька днів, зазвичай від 2 до 15, у хворих виникає некардіогенний набряк легенів, різко падає кров'яний тиск. При ускладненнях смертність досягає 50%.

Другий синдром: геморагічна лихоманка з відмовою нирок – викликають Хантаан, Сеул, Пуумала і Добрава (він же Белград). Її можна підхопити, вдихнувши частинки екскрементів гризунів. Інкубаційний період триває близько двох тижнів.

Деякі різновиди хвороби проходять у легкій формі, наприклад, епідемічна нефропатія, яка виникає з-за вірусу Пуумала. Вона характерна для Європи, зокрема – Скандинавського півострова. Важкі форми частіше виникають у Росії, Китаї, Кореї та на Балканах.

Легка форма геморагічної лихоманки з нирковим синдромом проходить без явних симптомів. У важких – різко підвищується температура, починає боліти голова, спина і живіт, з'являється озноб, нудота. При ускладненнях спостерігається брадикардія (серце б'ється рідше 60 разів на хвилину). Приблизно у половини хворих падає тиск. На п'ятий день, як правило, починається найстрашніше – ниркова недостатність.

Більш рідкісні симптоми ГЛНС:

шок;

внутрішні кровотечі;

притуплення чутливості;

неврологічні відхилення, напади;

поліурія (збільшене виділення сечі);

протеїнурія (білок в сечі);

гематурія (кров у сечі);

піурія (гній в сечі);

висип;

погіршення зору;

Смертність при ХЛС в середньому – 36% (при деяких вспыхшках – до 50%). Від ГЛНС в середньому вмирають 12% хворих. В обох випадках смертність набагато вище, ніж у COVID-19, яку оцінюють приблизно у 3%.

Діагностика і лікування

Зараження хантавірусами показують результати серологічних аналізів, зворотного транскриптазой-ПЛР. При підозрі на ГЛНС проводять загальний аналіз крові, а при ХЛС і легеневому набряку роблять рентгенівський знімок грудної клітки. Лікування носить підтримуючий характер.

У випадку легеневого синдрому, пацієнтам потрібно пережити перші кілька діб – після цього стає легше, а через 2-3 тижні настає повне одужання. У разі ускладнень може знадобитися штучна вентиляція та судинозвужувальні препарати. При гострої серцево-легеневої недостатності лікарі призначають экстркорпоральную гемооксигенация (очищення крові).

При нирковому синдромі пацієнти зазвичай видужують через 3-6 тижнів і відновлюють роботу внутрішніх органів. Але відомі випадки, коли лікування тривало до 6 місяців. Смерть найчастіше настає під час фази рясного виділення сечі.

Лікують лихоманку інтенсивним введенням препаратів. Іноді потрібна підтримуюча терапія, що включає гемодіаліз.

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