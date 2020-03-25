Пока во всем мире бушует эпидемия коронавируса, а в Украине продляют карантин, в Китае под шумок прогремела новая смертельно опасная угроза – хантавирус. Медики раскрыли, что он из себя представляет, основные симптомы заболевания и как оно передается.

Что такое хантавирус

Хантавирус — это род вирусов, который поражает людей и животных. Их строение напоминает сферу, покрытую липидной оболочкой. Всего известно девять видов, которые объединяются в четыре группы. Впервые этот вирус обнаружили во время Корейской войны 1950-1953 годов. Солдаты и волонтеры ООН столкнулись с неизвестной болезнью, которую на тот момент никто не мог вылечить. Ее назвали “Корейской геморрагической лихорадкой”.

Штамм зарегистрировали только в 1978 году. Доктора Джонсон и Лии обнаружили вирусного агента в полевой мыши. Тестирования показали, что легкие грызунов специфически реагировали на сыворотку крови пациентов, подхвативших геморрагическую лихорадку. Тогда же ученые провели исследования и выяснили, что вспышки похожего заболевания были в СССР. В 1993 году хантавирусами заразились жители США. В настоящий момент лихорадку называют Hantaan orthohantavirus.

Сейчас хантавирусы изучены слабо. Больше всего от него страдают жители Китая – каждый год там болеют до 100 тысяч человек. В марте 2020 года один из заболевших скончался в китайской провинции Юньнань. Подхватить болезнь можно также в Европе и Америке.

Способы заражения

Хантавирусы распространяют грызуны, а вот от человека к человеку они передаются крайне редко. Такие случаи известны только на территории Чили и Аргентины.

Несмотря на это, медики с каждым годом регистрируют все больше и больше случаев инфекции. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения в 2018 году провела мониторинг и объявила, что глобальной эпидемии бояться не стоит. Тем более, что существует вакцина от хантавируса, которую достаточно ввести раз и на всю жизнь.

Зараженное животное может всю свою жизнь передавать вирусы через свои естественные выделения. Благодаря этому хантавирус очень распространен среди грызунов, особенно среди семейства хомяковых. Человек тоже заражается, контактируя с мочой и экскрементами. Последние могут проникнуть в организм по воздуху, если вдохнуть пыль с выделениями, но шансы очень малы.

Чтобы не заразиться, человеку необходимо избегать любых контактов с дикими грызунами. После прогулки на улице – мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства.

Если вдруг грызун оставил свои грязные “следы” в жилом помещении, нужно первым делом хорошо проветрить помещение, надеть защитную маску и перчатки. Затем следует подмести, пропылесосить или убрать помет салфеткой, после чего нанести на испачканное место дезинфицирующее вещество. Все предметы, которых коснулись экскременты и моча, стоит утилизировать или как следует вымыть.

Симптомы заражения хантавирусом

Хантавирусы провоцируют два тяжелых синдрома, которые иногда возникают одновременно. Первый – тяжелое заболевание дыхательных путей под названием “хантавирусный легочный синдром” (ХЛС). Его вызывают такие виды, как Блэк Крик Кэнал, Син Номбре, Нью-Йорк-1, Байоу.

ХЛС вначале сопровождается симптомами гриппа:

острая лихорадка;

боль в мышцах;

головная боль;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

кашель;

отдышка.

Через несколько дней, обычно от 2 до 15, у больных возникает некардиогенный отек легких, резко падает кровяное давление. При осложнениях смертность достигает 50%.

Второй синдром: геморрагическая лихорадка с отказом почек – вызывают Хантаан, Сеул, Пуумала и Добрава (он же Белград). Ее можно подхватить, вдохнув частицы экскрементов грызунов. Инкубационный период длится около двух недель.

Некоторые разновидности болезни проходят в легкой форме, например, эпидемическая нефропатия, возникающая из-за вируса Пуумала. Она характерна для Европы, в частности – Скандинавского полуострова. Тяжелые формы чаще возникают в России, Китае, Корее и на Балканах.

Легкая форма геморрагической лихорадки с почечным синдромом проходит без явных симптомов. В тяжелых – резко повышается температура, начинает болеть голова, спина и живот, появляется озноб, тошнота. При осложнениях наблюдается брадикардия (сердце бьется реже 60 раз в минуту). Примерно у половины больных падает давление. На пятый день, как правило, начинается самое страшное – почечная недостаточность.

Более редкие симптомы ГЛПС:

шок;

внутренние кровотечения;

притупление чувствительности;

неврологические отклонения, припадки;

полиурия (увеличенное выделение мочи);

протеинурия (белок в моче);

гематурия (кровь в моче);

пиурия (гной в моче);

сыпь;

ухудшение зрения;

Смертность при ХЛС в среднем – 36% (при некоторых вспыхшках – до 50%). От ГЛПС в среднем умирают 12% заболевших. В обоих случаях смертность намного выше, чем у COVID-19, которую оценивают примерно в 3%.

Диагностика и лечение

Заражение хантавирусом показывают результаты серологических анализов, обратной транскриптазой-ПЦР. При подозрении на ГЛПС проводят общий анализ крови, а при ХЛС и легочном отеке делают рентгеновский снимок грудной клетки. Лечение носит поддерживающий характер.

В случае легочного синдрома, пациентам нужно пережить первые несколько суток – после этого становится легче, а через 2-3 недели наступает полное выздоровление. В случае осложнений может понадобиться искусственная вентиляция и сосудосуживающие препараты. При острой сердечно-легочной недостаточности врачи назначают экстркорпоральную гемооксигенация (очищение крови).

При почечном синдроме пациенты обычно выздоравливают за 3-6 недель и восстанавливают работу внутренних органов. Но известны случаи, когда лечение длилось до 6 месяцев. Смерть чаще всего наступает во время фазы обильного выделения мочи.

Лихорадку лечат интенсивным введением препаратов. Иногда требуется поддерживающая терапия, включающая гемодиализ.

Напомним, хантавирус унес жизнь мужчины в Китае: медики сделали важное заявление, «действовать нужно очень быстро».

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