Пока во всем мире бушует эпидемия коронавируса, а в Украине продляют карантин, в Китае под шумок прогремела новая смертельно опасная угроза – хантавирус. Медики раскрыли, что он из себя представляет, основные симптомы заболевания и как оно передается.
Что такое хантавирус
Хантавирус — это род вирусов, который поражает людей и животных. Их строение напоминает сферу, покрытую липидной оболочкой. Всего известно девять видов, которые объединяются в четыре группы. Впервые этот вирус обнаружили во время Корейской войны 1950-1953 годов. Солдаты и волонтеры ООН столкнулись с неизвестной болезнью, которую на тот момент никто не мог вылечить. Ее назвали “Корейской геморрагической лихорадкой”.
Штамм зарегистрировали только в 1978 году. Доктора Джонсон и Лии обнаружили вирусного агента в полевой мыши. Тестирования показали, что легкие грызунов специфически реагировали на сыворотку крови пациентов, подхвативших геморрагическую лихорадку. Тогда же ученые провели исследования и выяснили, что вспышки похожего заболевания были в СССР. В 1993 году хантавирусами заразились жители США. В настоящий момент лихорадку называют Hantaan orthohantavirus.
Сейчас хантавирусы изучены слабо. Больше всего от него страдают жители Китая – каждый год там болеют до 100 тысяч человек. В марте 2020 года один из заболевших скончался в китайской провинции Юньнань. Подхватить болезнь можно также в Европе и Америке.
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Способы заражения
Хантавирусы распространяют грызуны, а вот от человека к человеку они передаются крайне редко. Такие случаи известны только на территории Чили и Аргентины.
Несмотря на это, медики с каждым годом регистрируют все больше и больше случаев инфекции. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения в 2018 году провела мониторинг и объявила, что глобальной эпидемии бояться не стоит. Тем более, что существует вакцина от хантавируса, которую достаточно ввести раз и на всю жизнь.
Зараженное животное может всю свою жизнь передавать вирусы через свои естественные выделения. Благодаря этому хантавирус очень распространен среди грызунов, особенно среди семейства хомяковых. Человек тоже заражается, контактируя с мочой и экскрементами. Последние могут проникнуть в организм по воздуху, если вдохнуть пыль с выделениями, но шансы очень малы.
Чтобы не заразиться, человеку необходимо избегать любых контактов с дикими грызунами. После прогулки на улице – мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства.
Если вдруг грызун оставил свои грязные “следы” в жилом помещении, нужно первым делом хорошо проветрить помещение, надеть защитную маску и перчатки. Затем следует подмести, пропылесосить или убрать помет салфеткой, после чего нанести на испачканное место дезинфицирующее вещество. Все предметы, которых коснулись экскременты и моча, стоит утилизировать или как следует вымыть.
Симптомы заражения хантавирусом
Хантавирусы провоцируют два тяжелых синдрома, которые иногда возникают одновременно. Первый – тяжелое заболевание дыхательных путей под названием “хантавирусный легочный синдром” (ХЛС). Его вызывают такие виды, как Блэк Крик Кэнал, Син Номбре, Нью-Йорк-1, Байоу.
ХЛС вначале сопровождается симптомами гриппа:
- острая лихорадка;
- боль в мышцах;
- головная боль;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом;
- кашель;
- отдышка.
Через несколько дней, обычно от 2 до 15, у больных возникает некардиогенный отек легких, резко падает кровяное давление. При осложнениях смертность достигает 50%.
Второй синдром: геморрагическая лихорадка с отказом почек – вызывают Хантаан, Сеул, Пуумала и Добрава (он же Белград). Ее можно подхватить, вдохнув частицы экскрементов грызунов. Инкубационный период длится около двух недель.
Некоторые разновидности болезни проходят в легкой форме, например, эпидемическая нефропатия, возникающая из-за вируса Пуумала. Она характерна для Европы, в частности – Скандинавского полуострова. Тяжелые формы чаще возникают в России, Китае, Корее и на Балканах.
Легкая форма геморрагической лихорадки с почечным синдромом проходит без явных симптомов. В тяжелых – резко повышается температура, начинает болеть голова, спина и живот, появляется озноб, тошнота. При осложнениях наблюдается брадикардия (сердце бьется реже 60 раз в минуту). Примерно у половины больных падает давление. На пятый день, как правило, начинается самое страшное – почечная недостаточность.
Более редкие симптомы ГЛПС:
- шок;
- внутренние кровотечения;
- притупление чувствительности;
- неврологические отклонения, припадки;
- полиурия (увеличенное выделение мочи);
- протеинурия (белок в моче);
- гематурия (кровь в моче);
- пиурия (гной в моче);
- сыпь;
- ухудшение зрения;
Смертность при ХЛС в среднем – 36% (при некоторых вспыхшках – до 50%). От ГЛПС в среднем умирают 12% заболевших. В обоих случаях смертность намного выше, чем у COVID-19, которую оценивают примерно в 3%.
Диагностика и лечение
Заражение хантавирусом показывают результаты серологических анализов, обратной транскриптазой-ПЦР. При подозрении на ГЛПС проводят общий анализ крови, а при ХЛС и легочном отеке делают рентгеновский снимок грудной клетки. Лечение носит поддерживающий характер.
В случае легочного синдрома, пациентам нужно пережить первые несколько суток – после этого становится легче, а через 2-3 недели наступает полное выздоровление. В случае осложнений может понадобиться искусственная вентиляция и сосудосуживающие препараты. При острой сердечно-легочной недостаточности врачи назначают экстркорпоральную гемооксигенация (очищение крови).
При почечном синдроме пациенты обычно выздоравливают за 3-6 недель и восстанавливают работу внутренних органов. Но известны случаи, когда лечение длилось до 6 месяцев. Смерть чаще всего наступает во время фазы обильного выделения мочи.
Лихорадку лечат интенсивным введением препаратов. Иногда требуется поддерживающая терапия, включающая гемодиализ.
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