Коронавірус піде не на довго, буде новий спалах епідемії

Коронавірус не забере стільки життів в Україні, як в Італії, однак його економічні наслідки загрожують стати катастрофічними

Про це заявив астролог Влад Росс, передає «Україна».

З астрологічної точки зору, Україна знаходиться під впливом зодіакального знаку Телець, і це плюс для нас, стверджує Росс. За його словами, найбільш широке поширення захворювання і більш висока смертність від нього характерна для країн під впливом Козерога або Стрільця. Так, Стрілець – це Італія і Південна Корея, а Козеріг – Китай.

За словами астролога, який раніше передбачив президентство Володимира Зеленського, епідемія піде на спад після 25 квітня, коли розгорнеться Плутон, керуючий пандеміями і такими масштабними процесами.

"найбільша кількість смертей від коронавіруса в світі ми будемо спостерігати в першу декаду квітня, а після розвороту Плутона, тобто після 25 квітня, в травні, коронавірус поступово зійде нанівець", – прогнозує Влад Росс.

При цьому він додав, що якщо карантин не припиниться після Великодня, то наслідки для економіки будуть катастрофічними.

"В перший же тиждень після Великодня обмеження знімуть. Адже якщо карантин продовжено на травень, то буде повний пипец економіці України. Вона і так впаде на 5-10%, а, якщо карантин затягнеться аж до літа, то багато бізнесів просто не зможуть відновитися після простою. Особливо постраждають туристична, ресторанна та інші сфери. До того ж, для України вкрай важлива аграрна сфера, і навесні обов'язково повинна початися посівна. Тому на травень продовжувати карантин просто не можна", – підкреслив Росс.

Також астролог зазначив, що коронавірус в Україні і світі уйде не на довго. Нової хвилі варто чекати вже в листопаді. Крім того, ситуацію посилить ще й глобальним світова криза.

Нагадаємо, Ванга передбачила коронавірус багато років тому.

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