Поки по всій країні вводять карантинні заходи, Українці намагаються не сидіти вдома і обходити правила

В телеграм-каналах масово з'являються фото і відео, як люди гуляють без масок на карантині. Користувач зняв відео, де можна побачити велику кількість людей на пляжах в Одесі: люди грають у волейбол, ходять по парку. Масок майже не видно на них. Про це пише Politeka.

Закладу в Одесі теж знайшли вихід, вони не закрилися, а пропонують забрати їжу з собою. Тому малий бізнес продовжує працювати.

А от у Києві можна побачити людей, що гуляють по парку. Судячи з фото, столичні мешканці не поспішають одягати маски і насолоджуються весняною погодою.

У Хмельницькому зате помітили вантажівка, який возив бутафорську труну і закликав людей сидіти вдома і не виходити без крайньої необхідності.

Раніше ми повідомляли, що в Києві після рішення КМДА показали, як працює в'їзд у столицю на відео.

Журналісти PavlovskyNews вирушили на Житомирську трасу, де подивилися, як працює поліція. Як виявилося, що про ніякі обмеження поліції не говорили, незважаючи на те, що указ про них вже з'явився від КМДА.

"Поки що нічого не перекривається, рух відкрито, як ви бачите", - заявив правоохоронець і додав, що вказівок по температурному скринінгу теж не надходило.

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