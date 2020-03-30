Підвищення цін на продукти в супермаркетах і на ринках більше продиктоване бажанням нажитися на українцях у період карантину, ніж власне епідемією коронавіруса

На думку економістів, карантин не має ніякого відношення до подорожчання продуктів, а виправданим може бути зростання в межах 10 відсотків, виходячи з курсу долара. Все інше – спроба заробити на паніці покупців, однак завершитися вона тим, що торговельним мережам все одно доведеться знизити ціни, передає «Антикор».

Так, економіст Борис Кушнірук вважає, що якщо мова не йде про зловживання монополій або картельні змови, то державі взагалі не варто втручатися у ціноутворення на продукти у торгових мережах. Він підкреслює: ринок продуктів харчування в країні є конкурентним середовищем, а тому не має бути предметом уваги з боку АМКУ.

В даний момент картина гранично ясна: бізнес намагається в ціни закласти ризики можливих втрат, що пов'язано як з невизначеністю в умовах карантину, так і з курсом гривні. Проте вже через місяць-півтора ситуація може змінитися. По-перше, панікери вже закупилися про запас, тож довго не будуть потребувати популярних товарів, а по-друге, з падінням після карантину доходів населення знизиться і попит на товари. Щоб зберегти обсяги реалізації, торговельним мережам доведеться вдаватися до знижок.

Раніше ми розповідали про те, що через паніку перед коронавірусом в ціні злетіли лимони, імбир і часник. Так, у Харкові кілограм «старого» часнику продають за 190 гривень, а молодий – лише на 20 гривень дешевше.

Вартість лимонів зросла до 105-120 гривень за кілограм. Але найбільше вразила ціна на імбир, який, як вважається, є хорошим засобом профілактики простудних захворювань. В Одесі його продавали по 480 гривень за кіло, пізніше очевидці писали в соцмережах, що закупівельна ціна на нього зросла до 600 гривень.

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