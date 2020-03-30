Повышение цен на продукты в супермаркетах и на рынках больше продиктовано желанием нажиться на украинцах в период карантина, чем собственно эпидемией коронавируса

По мнению экономистов, карантин не имеет никакого отношения к удорожанию продуктов, а оправданным может быть рост в пределах 10 процентов, исходя из курса доллара. Все остальное – попытка заработать на панике покупателей, однако завершиться она тем, что торговым сетям все равно придется снизить цены, передает «Антикор».

Так, экономист Борис Кушнирук считает, что если речь не идет о злоупотреблениях монополий или картельных сговорах, то государству вообще не стоит вмешиваться в ценообразование на продукты в торговых сетях. Он подчеркивает: рынок продуктов питания в стране является конкурентной средой, а потому не должен быть предметом внимания со стороны АМКУ.

В данный момент картина предельно ясна: бизнес пытается в цены заложить риски возможных потерь, что связано как с неопределенностью в условиях карантина, так и с курсом гривны. Однако уже через месяц-полтора ситуация может измениться. Во-первых, паникеры уже закупились впрок, потому долго не будут нуждаться в популярных товарах, а во-вторых, с падением после карантина доходов населения снизится и спрос на товары. Чтобы сохранить объемы реализации, торговым сетям придется прибегать к скидкам.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за паники перед коронавирусом в цене взлетели лимоны, имбирь и чеснок. Так, в Харькове килограмм «старого» чеснока продают по 190 гривен, а молодой – лишь на 20 гривен дешевле.

Стоимость лимонов выросла до 105-120 гривен за килограмм. Но больше всего поразила цена на имбирь, который, как считается, является хорошим средством профилактики простудных заболеваний. В Одессе его продавали по 480 гривен за кило, позже очевидцы писали в соцсетях, что закупочная цена на него выросла до 600 гривен.

Напомним, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, чем питаться при коронавирусе.

Также Politeka писала, что Харебин нашел виновных в повышении цен на продукты.