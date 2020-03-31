Доктор Євген Комаровський пояснив, чому в Україні немає тотальної смертності від вірусу SARS-CoV-2, як, наприклад, в Італії та Іспанії

За останніми даними на ранок 31 березня, число випадків зараження в Україні склало 549, з них 13 летальних.

За словами медика, в Україні переважна більшість людей щеплять вакциною БЦЖ, яка певним чином впливає на новий вірус.

"Всі намагаються знайти відповідь на питання: чому у нас так добре? Ну реально, якщо ми порівняємо з Італією або Іспанією - у нас повального мору немає. Хоча купа народу приїжджає з Італії... І в Росії немає повального мору. І в Білорусі немає... Цього ж не сховаєш…Є така версія, що вакцинація БЦЖ певним чином стимулює імунний захист легенів і зменшує ймовірність важких форм коронавирусной інфекції", - сказав Комаровський.

Зазначимо, з подібною заявою виступили і епідеміологи з США. Дослідження оприлюднено на medRxiv.

Порахувавши співвідношення випадків зараження (і смертності від вірусу) до населення країн, де вірус поширюється стрімко (Італія, США, Бельгія, Нідерланди, Іран), дослідники побачили, що там епідемія йде вчетверо швидше і сильніше, ніж в середньому по планеті.

Окремо дослідники виділили Китай, де БЦЖ робили з 1950-х, але в 1966-1976 роках припинили робити щеплення людей. Це, вважають автори дослідження, призвело до появи "слабкою прошарку населення, яка більше інших постраждала в КНР від епідемії.

Кандидат біологічних наук Ярославського державного педагогічного університету Олександр Соломонів порівняв карту поширення епідемії на 28 березня з світовим атласом БЦЖ. Результати переконали його ефективності вакцини від туберкульозу.

У багатьох європейських країнах щеплення від туберкульозу або не робляться, або робляться вибірково.

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