Погода в Україні найближчим часом почне змінюватися

Як повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook, атлантичний антициклон, який зумовлював погоду в Україні почне слабшати.

Згодом вітер з північного напрямку зміниться спочатку на західний, а потім на південно-західний. Хоча найближча ніч ще відзначиться «мінусами».

Погода в Україні 2 квітня буде сухою і переважно сонячною. Вітер очікується західний та південно-західний.

Вітер вже - із заходу та південного заходу.

Найближчої ночі в Україні передбачається -1-5. А вдень повітря прогріється вже до +8+13 градусів.

У Києві четвер буде вночі з невеликим морозом, -1-3 градуси, вдень вже тепліше, близько +10 градусів. Без опадів.

Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, суттєвих опадів не передбачається.

Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.

Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.

Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.