Погода в Україні найближчим часом почне змінюватися
Як повідомила синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook, атлантичний антициклон, який зумовлював погоду в Україні почне слабшати.
Згодом вітер з північного напрямку зміниться спочатку на західний, а потім на південно-західний. Хоча найближча ніч ще відзначиться «мінусами».
Погода в Україні 2 квітня буде сухою і переважно сонячною. Вітер очікується західний та південно-західний.
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Вітер вже - із заходу та південного заходу.
Найближчої ночі в Україні передбачається -1-5. А вдень повітря прогріється вже до +8+13 градусів.
У Києві четвер буде вночі з невеликим морозом, -1-3 градуси, вдень вже тепліше, близько +10 градусів. Без опадів.
Надалі температура повітря поступово підвищуватиметься, суттєвих опадів не передбачається.
Напомним, погода летом удивит: украинцев предупредили об опасных аномалиях.
Как сообщала Politeka, погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности.
Также Politeka писала, что погода разорвет Украину, кому не повезет больше всех.