У батьківських і вчительських чатах активно поширюється інформація про те, що карантин продовжено до 15 травня та скасовано Зовнішнє незалежне тестування

У Міносвіти прокоментували ситуацію. Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці міністерства в соцмережі Фейсбук, цю інформацію назвали "фейком".

"Не відповідає дійсності, - зазначено в повідомленні відомства. - 2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата поки залишається незмінною. Якщо уряд прийме рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти. Представники МОН неодноразово підкреслювали, що до 2020 року вступ до вишів відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Тому скасування ЗНО - неприпустиме".

Раніше ми повідомляли, у Міносвіти розкрили подробиці, що чекає українських школярів після закінчення карантину. Т. в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що навчальний рік збираються продовжити до 1 липня, якщо школи зможуть відновити заняття в травні або червні.

Що стосується ЗНО Мандзій пояснила: "У будь-якому разі ми і в липні, і в серпні зможемо здійснити пробну, і основну сесію ЗНО. Ми готові почати ЗНО у червні, ми готові розпочати його в липні, і ми готові почати навіть в середині серпня. Якщо ми готові почати його в середині серпня, то закінчиться процедура ЗНО і результати в середині вересня. При таких умовах вступна кампанія в установи вищої освіти завершиться до середини жовтня".

Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.

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