В Україні посилили правила карантина

Нові правила, затверджені Кабміном, набирають чинності з 6 квітня. Список обмежень опублікував Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Обґрунтовуючи необхідність посилення заходів, він наголосив, що кількість хворих в Україні постійно зростає.

Так, згідно з новими правилами карантину в Україні заборонено:

з 6 квітня перебування у громадських місцях без респіратора або захисної маски (може бути саморобною);

з 6 квітня переміщення групою осіб більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами у відповідності з законом або повнолітніми родичами дитини ;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб у відповідності з законом або повнолітніх родичів дитини;

відвідання парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності;

відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

проведення всіх масових заходів (крім винятків);

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або її спеціальний статус;

самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

При цьому на державній кордоні залишається працювати 21 пункт пропуску. Однак для всіх, хто приїде в країну обов'язкова обсервація. Виняток — для працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних місій; водіїв, членів екіпажів, поїзних і локомотивних бригад.

Зазначимо, подібні правила діють зараз не тільки в Україні.

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