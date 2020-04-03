Український уряд зобов'язав підприємців і банкірів забезпечити клієнтів медичними масками на період карантину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт Кабінету міністрів.

Так, документ передбачає, що підприємці зі сфери торгівлі, банкінгу, фармації, спеціальних магазинів зв'язку і телекомунікацій і установ з їх ремонту повинні забезпечити відвідувачам медичні маски на період карантину з-за уханьський хвороби.

В іншому випадку, дані підприємства повинні бути закриті до закінчення карантину – 24 квітня.

Крім засобів захисту, повинні бути дотримані заходи щодо кількості клієнтів, які одночасно знаходяться в магазині: одна людина на десять «квадратів».

До цього повідомлялося, що в Моз закликали українців не заходити в громадські установи без захисної маски.

Навіщо це потрібно, а також ніж маска відрізняється від респіратора пояснив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що маска не є засобом індивідуального захисту. Проте українців просять магазини, аптеки і на роботу тільки в масках, оскільки зараз всіх розглядають як потенційно хворих.

«Коли є маска на обличчі, то виділення збудника, виділення з біологічного матеріалу зменшується, і не досягає 1,5 метра, а може виділятися не більше ніж на 10-15 см ... Тому маску ми рекомендуємо одягати саме з цією метою", - сказав Ляшко на брифінгу.

Нагадаємо про нова заборона на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».

Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".

Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."