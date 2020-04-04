Актори "Вечірнього Кварталу" у новому випуску, який скоро вийде на екрани, торкнулися неприємної теми для президента Володимира Зеленського

Про це свідчить запис, розміщений на офіційній сторінці "Кварталу 95", пише Politeka.net.

На фото два актора в офіційних костюмах стоять на сцені, вдивляючись у велику папку.

"Рябошапка: Цього ми точно не можемо посадити.

Зеленський: Чому?

Рябошапка: Тому що саме він і саджає!", - підписані фото.

Таким чином, студія "Квартал 95" жорстко проїхалася по своєму колишньому колезі, натякаючи, що жоден чиновник не покараний за час його правління і не сидить у в'язниці.

За годину пост зібрав більше 3000 лайків (не втримався від позначки "Подобається" навіть Євген Кошовий) і трохи коментарів.

"Люблю цю передачу...👍", "Класно 👏😂", "Мені страшенно не подобається той, який Зеленського п-є", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, генерального прокурора Руслана Рябошапку звільнили 5 березня.

Фракція "Слуги народу" дала за звільнення генпрокурора вкрай мало голосів - 179. Рішення допомогла провести "Опозиційна платформа-За життя", депутатські групи і позафракційні нардепи.

Раніше повідомлялося, що колишні колеги Володимира Зеленського з сарказмом відреагували на розборки всередині команди президента.

В одному з випусків ЧистоNews учасники студії Квартал 95 іронічно привітали команду Володимира Зеленського з "першим корупційним скандалом" і побажали, щоб у підсумку "нагорода знайшла свого героя".

Раніше повідомлялося, що колишній колега українського президента по сцені Євген Кошовий зізнався, що вони з Зеленським вже обговорювали можливість його повернення в «Квартал».

При цьому Кошовий заявив, що готовий «прийняти» президента назад на ту ж посаду, яку він обіймав - художній керівник і менеджер.

Нагадаємо, Кошовий повідомив про непоправну втрату в Кварталі 95.

Як повідомляла Politeka, Зеленський пригрозив українцям прямо на камеру, з'явилося повне відео.

Також Politeka писала, що Зеленський не стримався і похвалився пенсією, названа сума.