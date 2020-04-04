Актори "Вечірнього Кварталу" у новому випуску, який скоро вийде на екрани, торкнулися неприємної теми для президента Володимира Зеленського 

Про це свідчить запис, розміщений на офіційній сторінці "Кварталу 95",  пише Politeka.net

На фото два актора в офіційних костюмах стоять на сцені, вдивляючись у велику папку. 

"Рябошапка: Цього ми точно не можемо посадити.
Зеленський: Чому?
Рябошапка: Тому що саме він і саджає!", - підписані фото. 

Таким чином, студія "Квартал 95" жорстко проїхалася по своєму колишньому колезі, натякаючи, що жоден чиновник не покараний за час його правління і не сидить у в'язниці. 

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За годину пост зібрав більше 3000 лайків (не втримався від позначки "Подобається" навіть Євген Кошовий) і трохи коментарів.

"Люблю цю передачу...👍", "Класно 👏😂", "Мені страшенно не подобається той, який Зеленського п-є", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, генерального прокурора Руслана Рябошапку звільнили 5 березня. 

Фракція "Слуги народу" дала за звільнення генпрокурора вкрай мало голосів - 179. Рішення допомогла провести "Опозиційна платформа-За життя", депутатські групи і позафракційні нардепи. 

Раніше повідомлялося, що  колишні колеги Володимира Зеленського з сарказмом відреагували на розборки всередині команди президента.

В одному з випусків ЧистоNews учасники студії Квартал 95 іронічно привітали команду Володимира Зеленського з "першим корупційним скандалом" і побажали, щоб у підсумку "нагорода знайшла свого героя".

Раніше повідомлялося, що колишній колега українського президента по сцені Євген Кошовий зізнався, що вони з Зеленським вже обговорювали можливість його повернення в «Квартал».

При цьому Кошовий заявив, що готовий «прийняти» президента назад на ту ж посаду, яку він обіймав - художній керівник і менеджер.

Нагадаємо, Кошовий повідомив про непоправну втрату в Кварталі 95.

Як повідомляла Politeka, Зеленський пригрозив українцям прямо на камеру, з'явилося повне відео.

Також Politeka писала, що Зеленський не стримався і похвалився пенсією, названа сума.