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Українцям озвучили важливі уточнення, які стосуються нових правил карантину в країні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу уряду.

Так, чиновники розповіли про те, коли поновляться заняття в школах: «Заходи карантину поки діють до 24 квітня, а тому всі освітні установи переведені в онлайн. За ініціативою президента починає працювати проект «Всеукраїнська школа онлайн». Старт трансляції - 6 квітня».

Не менш важливим є питання можливого відвідування парків і скверів.

«Ні, відтепер - не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон забороняється. Це дозволяється тільки в разі, якщо вам треба вигуляти домашню тварину, або за службової необхідності», - підкреслюється в повідомленні.

При цьому магазини, банки та аптеки не зобов'язані надавати безкоштовні медичні маски українцям.

«Установи і магазини, робота яких дозволена в період карантину, повинні тільки контролювати, щоб відвідувачі перебували в будівлях і на території закладів виключно в масках і респіраторах. Обов'язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів. Дотримуйтесь рекомендацій і будьте здорові», - стверджується в тексті повідомлення.

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