Погода в Україні 6 квітня проявить справжній характер, місцями очікується потепління до +17

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

На північній частині України очікується 12-15 тепла. Вночі похолодає аж до нуля градусів. Дощів не буде, хоча небо може затягнути хмарами.

Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах: вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. А от вночі похолодає аж до -1 морозу. Дощі синоптики не прогнозують.

Українцям на півдні країни також очікується 11-14 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від нуля до трьох тепла. Місцями спостерігатиметься хмарність.

Приблизно така ж погода буде на сході країни. Вдень стовпчик термометра покаже 11-13 тепла. Уночі охолоне: від +1 до -1 за Цельсієм.

Найтепліше буде на західній Україні. Хмарність там буде супроводжуватися денними 13-17 тепла. А от вночі стовпчик термометра різко опуститься: від +2 до -1 градуса.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталія Діденко каже, що в Україні від 5 квітня буде однакова погода протягом деякий час.

«Антициклон Keywan зручно і надовго сів у європейське крісло. Суха погода, сонце – така синоптична ситуація затягнеться надовго. Включно з Україною. Тільки циклон Ranidia нажене сильні вітри і зачепить дощами Ірландії з Португалією, а ще один циклон зумовить дощі на Балканах і на заході Туреччини», – каже про синоптичну ситуацію в Європі та Україні Діденко.

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