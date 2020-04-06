З 6 квітня в Україні посилили карантин, і поліція може зупинити будь-якої людини, який вийшов на вулицю
Як повідомляє Politeka професійний юрист Дмитро Горлевой розкрив виданню "Бабель", як потрібно спілкуватися з правоохоронцями.
У зв'язку з епідемією китайського вірусу Кабмін ввів нові обмеження, які набрали чинності 6 квітня. З цього дня заборонено пересуватися групами більше двох чоловік, але можна супроводжувати дітей. Громадянам до 14 років і зовсім не можна з'являтися на вулиці без батьків. У парках, скверах, прибережних зонах можна тільки вигулювати тварин. Заборонено з'являтися в громадських місцях без маски або респіратора.
Порушення умов карантину загрожує штрафом від 17 до 34 тисяч гривень. Найбільш великі санкції загрожують українцям, які порушили самоізоляцію за хвороби - від 51 тисячі гривень до 8 років позбавлення волі.
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Постанова наказує усім людям обов'язково носити з собою документ, що засвідчує особу (паспорт, права тощо). Але юрист заявив, що в Україні немає закону, який прямо забороняє громадянину виходити на вулицю без документів. До того ж, розпорядження Кабміну не зобов'язує їх показувати. У той же час Дмитро Горлевой закликав не наражатися на конфлікт з поліцією і пред'являти паспорт за їх проханням.
Гуляти можна вздовж вулиць або у дворах. У зелених зонах - тільки з домашніми тваринами. Це може бути хто завгодно: від собаки до хом'ячка. Просто так на вулиці краще не з'являтися - можуть запідозрити в порушенні карантину і скласти протокол. Але поліція не має права штрафувати.
За словами експерта, у розмові з поліцейськими потрібно насамперед попросити їх представитися, показати посвідчення і попросити пояснити, в чому саме полягає порушення. Замість документів можна просто назвати свої ім'я та прізвище.
Якщо ситуація приймає небезпечний поворот, краще зателефонувати адвокату і попросити його приїхати. Зазвичай правоохоронці розраховують, що підозрюваний сам себе видасть. Але визнати людину винною може тільки суд.
Після складання адміністративного протоколу поліція зобов'язана відпустити громадянина. В суд викликають окремо, і якщо цього не сталося протягом трьох місяців - справу закривають. Отримавши повістку, варто звернутися до адвоката і знайти свідків. Юрист радить особисто йти на засідання - так більше шансів, що виправдають. Обвинувачами виступають самі поліцейські, яким потрібно довести провину підсудного.
30% справ про порушення карантину закривають через відсутність складу злочину, а винними визнають тільки 6% людей, щодо яких склали протоколи. При цьому найчастіше вони самі зізнаються.
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