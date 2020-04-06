С 6 апреля в Украине ужесточили карантин, и полиция может остановить любого человека, который вышел на улицу

Как сообщает Politeka, профессиональный юрист Дмитрий Горлевой раскрыл изданию "Бабель", как нужно общаться с правоохранителями.

В связи с эпидемией китайского вируса Кабмин ввел новые ограничения, вступившие в силу 6 апреля. С этого дня запрещено перемещаться группами более двух человек, но можно сопровождать детей. Гражданам до 14 лет и вовсе нельзя появляться на улице без родителей. В парках, скверах, прибрежных зонах можно только выгуливать животных. Запрещено появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Нарушение условий карантина грозит штрафом от 17 до 34 тысяч гривен. Самый большие санкции грозят украинцам, которые нарушили самоизоляцию по болезни - от 51 тысячи гривен до 8 лет лишения свободы.

Постановление предписывает всем людям обязательно носить с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, права и т.д.). Но юрист заявил, что в Украине нет закона, который прямо запрещает гражданину выходить на улицу без документов. Вдобавок, распоряжение Кабмина не обязывает их показывать. В то же время Дмитрий Горлевой призвал не нарываться на конфликт с полицией и предьявлять паспорт по их просьбе.

Гулять можно вдоль улиц или во дворах. В зеленых зонах - только с домашними животными. Это может быть кто угодно: от собаки до хомячка. Просто так на улице лучше не появляться - могут заподозрить в нарушении карантина и составить протокол. Но полиция не имеет права штрафовать.

По словам эксперта, в разговоре с полицейскими нужно первым делом попросить их представиться, показать удостоверение и попросить объяснить, в чем именно заключается нарушение. Вместо документов можно просто назвать свои имя и фамилию.

Если ситуация принимает опасный поворот, лучше позвонить адвокату и попросить его приехать. Обычно стражи порядка рассчитывают, что подозреваемый сам себя выдаст. Но признать человека виновным может только суд.

После составления административного протокола полиция обязана отпустить гражданина. В суд вызывают отдельно, и если этого не произошло в течение трех месяцев - дело закрывают. Получив повестку, стоит обратиться к адвокату и найти свидетелей. Юрист советует лично идти на заседание - так больше шансов, что оправдают. Обвинителями выступают сами полицейские, которым нужно доказать вину подсудимого.

30% дел о нарушениях карантина закрывают из-за отсутствия состава преступления, а виновными признают только 6% людей, в отношении которых составили протоколы. При этом чаще всего они сами признаются.

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