Вартість оформлення цивільних і загранпаспортов в Україні незабаром виросте

Очікується, що нову тарифну сітку затвердять на засіданні уряду в середу, 24 квітня. А наберуть чинності зміни з 1 травня 2019 року.

Ініціював такі зміни глава МВС Арсен Аваков. Необхідність підвищення цін він аргументував зростанням витрат міграційної служби (ДМС). Так, у 2017 році вони зросли до 736 млн грн., у той час як роком раніше становили 463 млн грн. При цьому собівартість послуг зросла на 44,2%.

За словами чиновників, інфляція в країні знижується, а доходи українців зростають. Вони прогнозують, що підвищення тарифів допоможе підвищити надходження на 278 млн грн., з яких 194 млн грн. направлять в загальні фонди місцевих бюджетів.

Підвищити розцінки мають намір на заміну паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, дозволу на проживання, проїзних документів і ряд інших посвідчень.

Передбачувана вартість послуг складе:

Плата за видачу паспорта при заміні документа, у разі втрати:

У термін до 20 днів: з 87 до 126 грн.

У термін до 10 днів: з 174 до 252 грн.

Плата за оформлення закордонного паспорта (у тому числі в разі втрати):

У термін до 20 днів: з 253 до 352 грн.

У термін до 7 днів: з 506 до 704 грн.

У термін до 3 днів: з 506 до 704 грн.

Важливо відзначити, що ці розцінки є лише частиною загальної вартості оформлення паспорта, яку платять українці. Крім цього, потрібно оплатити вартість самого бланка, а також послуги центру, що оформляє документ. Наприклад, у ДП «Документ» послуга з оформлення закордонного паспорту без доплати за терміновість на даний момент стоїть 957,32 грн.

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