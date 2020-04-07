Вартість оформлення цивільних і загранпаспортов в Україні незабаром виросте
Очікується, що нову тарифну сітку затвердять на засіданні уряду в середу, 24 квітня. А наберуть чинності зміни з 1 травня 2019 року.
Ініціював такі зміни глава МВС Арсен Аваков. Необхідність підвищення цін він аргументував зростанням витрат міграційної служби (ДМС). Так, у 2017 році вони зросли до 736 млн грн., у той час як роком раніше становили 463 млн грн. При цьому собівартість послуг зросла на 44,2%.
За словами чиновників, інфляція в країні знижується, а доходи українців зростають. Вони прогнозують, що підвищення тарифів допоможе підвищити надходження на 278 млн грн., з яких 194 млн грн. направлять в загальні фонди місцевих бюджетів.
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Підвищити розцінки мають намір на заміну паспорта громадянина України, оформлення закордонного паспорта, дозволу на проживання, проїзних документів і ряд інших посвідчень.
Передбачувана вартість послуг складе:
Плата за видачу паспорта при заміні документа, у разі втрати:
У термін до 20 днів: з 87 до 126 грн.
У термін до 10 днів: з 174 до 252 грн.
Плата за оформлення закордонного паспорта (у тому числі в разі втрати):
У термін до 20 днів: з 253 до 352 грн.
У термін до 7 днів: з 506 до 704 грн.
У термін до 3 днів: з 506 до 704 грн.
Важливо відзначити, що ці розцінки є лише частиною загальної вартості оформлення паспорта, яку платять українці. Крім цього, потрібно оплатити вартість самого бланка, а також послуги центру, що оформляє документ. Наприклад, у ДП «Документ» послуга з оформлення закордонного паспорту без доплати за терміновість на даний момент стоїть 957,32 грн.
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