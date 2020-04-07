Повний місяць у квітні 2020 року в Україні буде в середу, 8 квітня, і воно несе велику небезпеку
Про це повідомив відомий астролог Влад Росс, передає «Главред».
Молодик настане 8 квітня рано вранці – в 5:35. При цьому експерт уточнив, що в середу і на наступний день можливі катастрофи і аварії.
У повню ні в якому разі не можна сваритися, вирішувати фінансові питання. Також радять відмовитися від важливих справ і не ризикувати життям.
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На період повні 8 квітня астролог закликав українців:
Відмовитися від поїздок навіть на невеликі відстані;
Не сідати за кермо;
Не літати – можуть падати літаки.
Раніше повідомлялося, що в квітні трапиться супермісяць. І пройде в зодіакальному сузір'ї Терези. Астрологи називають цей день енергетично потужним.
Як відомо, повний Місяць наділяють містичними і магічними властивостями, а Супермісяць вважає ще більш важливим днем. Згідно з народними повір'ями, у цей день можна змінити своє життя, якщо загадати правильне бажання.
Під час суперповню не радять займатися важливими справами і операціями на роботі, звільнятися чи просити про підвищення, починати нові проекти і справи, займатися фінансовими питаннями. Щоб уникнути фінансових втрат, цей день астрологи радять посвітити вирішення накопичених старих завдань.
Відзначимо, в 2020 році над Україною буде ще 10 повнолуння. Наступне відбудеться 7 травня, на небі з'явився «Квіткова місяць», а 5 червня – «Полунична».
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