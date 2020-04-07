Полнолуние в апреле 2020 года в Украине будет в среду, 8 апреля, и оно несет большую опасность
Об этом сообщил известный астролог Влад Росс, передает «Главред».
Полнолуние наступит 8 апреля рано утром – в 5:35. При этом эксперт уточнил, что в среду и на следующий день возможны катастрофы и аварии.
В полнолуние ни в коем случае нельзя ссориться, решать финансовые вопросы. Также советуют отказаться от важных дел и не рисковать жизнью.
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На период полнолуния 8 апреля астролог призвал украинцев:
Отказаться от поездок даже на небольшие расстояния;
Не садиться за руль;
Не летать – могут падать самолеты.
Ранее сообщалось, что в апреле случится суперлуние. И пройдет в зoдиaкaльнoм coзвeздии Becы. Астрологи называют этот день энергетически мощным.
Как известно, полную Луну наделяют мистическими и магическими свойствами, а Суперлуние считают еще более важным днем. Согласно народным поверьям, в этот день можно изменить свою жизнь, если загадать правильное желание.
Во время суперлуния не советуют заниматься важными делами и сделками на работе, увольняться или просить о повышении, начинать новые проекты и дела, заниматься денежными вопросами. Чтобы избежать финансовых потерь, этот день астрологи советуют посветить решению накопившихся старых задач.
Отметим, в 2020 году над Украиной будет еще 10 полнолуний. Следующее произойдет 7 мая, на небе появился «Цветочная луна», а 5 июня – «Клубничная».
Напомним, когда наступит православная, католическая и еврейская Пасха 2020.
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