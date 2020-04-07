Російський актор Леонід Ярмольник запропонував провести референдум на Західній Україні



Таку заяву він зробив в інтерв'ю snob.

За його словами, Західні регіони України "століттями мріяли бути в складі Австро-Угорщини і Польщі"



"Я б запропонував провести референдум на Західній Україні, яка десятиліттями, століттями мріє бути в складі Австро-Угорщини, Польщі і т. д. Я б провів референдум і відпустив їх. Вони повинні самі розібратися і вирішити, з ким вони. Або вони взагалі самостійні і будують свою економіку, беручи кредити у Міжнародного валютного фонду або в Росії, і так далі", - заявив він.

Згадав Ярмольник і про Крим:

"Східна Україна може бути окремою країною, і Крим може бути окремою країною. І це, безумовно, повинні вирішити жителі цих територій. І тоді все нормалізується".

Також артист упевнений, що в Україні "східні хлопці б'ються з західними".

"При цьому західні націоналісти ведуть себе, як бандити, випили в підворітті. Їх треба просто ставити на місце. Це таке п'яне хуліганство або хуліганство під наркотою. Тому в цьому сенсі все, що на сьогоднішній день пропонує Володимир Володимирович, аж до введення військ, я підтримую. Не можна допустити, щоб гинули люди. А іншого способу я не знаю. Вмовляннями вирішиш це поки не виходить", - заключив він.





Варто відзначити, що раніше він зробив не менш скандальну заяву.



За його словами, Хрущов помилково віддав Крим Україні, а мешканці сходу України охоче б приєдналися до Росії.





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