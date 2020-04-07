Российский актер Леонид Ярмольник предложил провести референдум на Западной Украине



Такое заявление он сделал в интервью snob.

По его словам, Западные регионы Украины "веками мечтали быть в составе Австро-Венгрии и Польши"



"Я бы предложил провести референдум на Западной Украине, которая десятилетиями, веками мечтает быть в составе Австро-Венгрии, Польши и т. д. Я бы провел референдум и отпустил их. Они должны сами разобраться и решить, с кем они. Или они вообще самостоятельные и строят свою экономику, беря кредиты у Международного валютного фонда или у России, и так далее", - заявил он.

Вспомнил Ярмольник и о Крыме:

"Восточная Украина может быть отдельной страной, и Крым может быть отдельной страной. И это, безусловно, решить должны жители этих территорий. И тогда все нормализуется".

Также артист уверен, что в Украине "восточные ребята дерутся с западными".

"При этом западные националисты ведут себя, как бандиты, выпившие в подворотне. Их надо просто ставить на место. Это такое пьяное хулиганство или хулиганство под наркотой. Поэтому в этом смысле все, что на сегодняшний день предлагает Владимир Владимирович, вплоть до введения войск, я поддерживаю. Нельзя допустить, чтобы гибли люди. А другого способа я не знаю. Уговорами это решишь пока не получается", - заключил он.



Стоить отметить, что ранее он сделал не менее скандальное заявление.



По его словам, Хрущев ошибочно отдал Крым Украине, а жители востока Украины охотно бы присоединились к России.





Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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