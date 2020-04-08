Погода в Україні 8 квітня влаштує справжнє свято, весна вирішить показати характер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, якийсь хмарності на території країни не прогнозується. Не буде також і опадів.

На західній Україні повітря прогріється до 17-20 градусів тепла. А от вночі різко похолодає: аж до 2-4 градусів.

Аналогічною ситуація буде і на півночі країни. Вдень стовпчик термометра покаже 17-19 тепла, а ось вночі похолодає: від 2 до 4 вище нуля.

У Центральних регіонах очікується потепління до +20 вдень. Вночі синоптики прогнозують від 1 до 5 градусів за Цельсієм.

Українцям на півдні країни варто готуватися в 16-18 тепла. А от вночі стовпчик термометра опуститься до 3-5 вище нуля.

Погода на сході країни очікується сонячна. Повітря прогріється до +14-18 тепла. А от вночі залишиться невеликі «морози»: від -1 до -3 морозу.

Раніше повідомлялося, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Про це розповіла голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Нагадаємо, що весна штурмує Україну з новою силою.

Як повідомляла Politeka, квітень б'є рекорди, різке потепління увірветься в Україну: кому пощастить більше всього.

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