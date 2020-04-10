Погода в Україні на вихідних 11-12 квітня буде переважно без опадів

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, атмосферний фронт, який приніс в Україну невеликі дощі та похолодання, 11 квітня майже повністю залишить нашу країну.

Тільки вночі зна крайньому сході України, на Луганщині можливі невеликі дощі.

На зміну йому прийде антициклон. Тому в суботу в Україні буде переважно сухо, лише на крайній півночі та в східних областях є ймовірність невеликого дощу або просто щільних хмар.

Температура повітря 11 квітня очікується на рівні +10 +15 градусів, на Сході в суботу навіть не вище +8… +13 градусів.

У неділю у всіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться.

В суботу вітер прогнозується північно-західний поривчастий, а в неділю південно-західним.

Потепління прийде вже в понеділок. Повітря прогріється до +15… +20 градусів. Але, тільки на один день.

У вівторок, середу, 14-15 квітня, в Україні очікується різка зміна погоди. Температура повітря знизиться вдень до + 4 + 10 градусів, у ніч на 15апреля до нуля і заморозків.

«І, що особливо зверніть увагу, у вівторок і середу разом з дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується сніг та мокрий сніг!», - зазначила синоптик.

У Києві завтра і на Вербну неділю - без істотних опадів, вдень близько 13 градусів.

У понеділок потеплішає до +17 градусів, але тільки на один день.

«А вже у вівторок-середу, 14-15 квітня, в Києві також погода, як розлютується, - похолодання, сильний вітер і дощ, місцями з мокрим снігом! У нас ще є час підготуватися до негоди, особливо тим, у кого приватні садиби. Похолодає в приміщеннях, тому подбайте про тепліше домашній одяг, щоб не перемерзнуть», - попередила синоптик.

Зазначається, що вкрай обережними 14-15 квітня повинні бити водії.

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